Močen portfelj znamk za čas po epidemiji

VF Corporation (VFC) oblikuje, proizvaja in distribuira blagovne znamke oblačil, obutve in dodatkov. Njihov največji segment so oblačila in obutev za športno oziroma aktivno preživljanje prostega časa. Njihov portfelj obsega okoli 20 blagovnih znamk. Svoje produkte tržijo prek trgovcev na veliko in drobno, spletne prodaje ter v posebnih trgovinah pod njihovo blagovno znamko. Prisotni so v ZDA, Evropi ter Aziji s Tihim oceanom.Kljub popularnim blagovnim znamkam se je njihova prodaja v zadnjem četrtletju (od aprila do junija 2020) zmanjšala kar za 47 odstotkov, iz poslovanja so ustvarili izgubo. Oboje sicer manj negativno od ...