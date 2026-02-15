Močni temelji, zadržano vrednotenje

Če pogledamo številke za leto 2025, je slika preprosta. NLB Skupina ima 31,5 milijarde evrov bilančne vsote, 24,5 milijarde evrov depozitov komitentov in 18,7 milijarde evrov neto posojil. To pomeni stabilno financiranje in izredno zdravo razmerje med krediti in depoziti. Bilanca ni napeta. To je skupina z močnimi temelji.

Kapitalska pozicija je še trdnejša. Skupni kapital znaša 3,9 milijarde evrov, kapital CET1 tri milijarde evrov, kar pomeni 15,5-odstotni količnik CET1. Regulatorna zahteva je precej nižja, zato ima NLB Skupina udobno varnostno rezervo. Ni pod pritiskom kapitala, ima prostor za rast, dividende in tudi morebitne prevzeme.

Dobiček za leto 2025 je znašal 503 milijone evrov. To pomeni, da NLB Skupina že več let zapored ustvarja več kot pol milijarde evrov čistega rezultata. Če se del dobička zadrži, knjigovodska vrednost raste. Tudi ob izplačilu dela dobička kapital postopno krepi bilanco. Notranja vrednost se povečuje.

Tržna kapitalizacija približno štiri milijarde evrov pomeni, da trg skupino vrednoti približno na ravni njenega knjigovodskega kapitala. V ceni ni niti posebne premije za rast niti za nadaljnjo konsolidacijo v regiji, ki jo omogoča visoka likvidnost, torej zdravo razmerje med depoziti in posojili. Prav tako ni premije za več kot 15-odstotno donosnost kapitala, ki jo NLB Skupina dosega.

V vrednotenju tudi ni upoštevan potencial digitalizacije, v katero skupina sistematično vlaga in ki dolgoročno krepi učinkovitost ter stabilnost poslovanja. Digitalizacija in avtomatizacija pomenita večjo učinkovitost, nižje stroške in bolj prilagodljivo poslovanje. Če se ti učinki nadaljujejo, lahko dodatno podprejo donosnost.

Če NLB Skupina nadaljuje organsko rast in disciplinirano dividendno politiko, bo knjigovodska vrednost rasla naprej. Ob vrednotenju okoli enokratnika knjige, raste cena skupaj z njo. Če se multiplikator premakne na 1,2 ali 1,4 knjigovodske vrednosti, kar pri več kot 15-odstotni donosnosti kapitala ni nerazumno, se slika lahko hitro spremeni v korist delničarja.

Skratka, kapital je skoraj štiri milijarde evrov. Vprašanje je le, kdaj bo trg ta kapital začel vrednotiti kot produktiven in rastoč, ne pa zgolj kot številko v bilanci.

Avtor je lastnik delnic NLB.