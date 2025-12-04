Modra decembrska poteza za več prihranka

Tudi letošnji črni petek ni bil izjema. Po raziskavi platforme Research World je med več kot tisoč potrošniki v ZDA in Veliki Britaniji le 38 odstotkov anketiranih načrtovalo nakupe vnaprej in se jih tudi strogo držalo, preostali so nakupovali impulzivno, vsak tretji kupec pa je izdelek pozneje tudi vrnil.

Raziskava European Consumer Payment Report iz leta 2024 razkriva, da je skoraj polovica mladih Evropejcev impulzivno nakupovala na podlagi oglasov na družbenih omrežjih. Hkrati so prav ti potrošniki precej bolj finančno ranljivi: kar 44 odstotkov milenijcev in 37 odstotkov predstavnikov generacije Z je v zadnjem polletju moralo poseči po kreditu ali uporabiti kreditno kartico že za kritje osnovnih življenjskih stroškov.

V takšnem kontekstu se upravičeno vprašamo: je december res čas, ko si lahko brez slabe vesti privoščimo vse, kar nas zamika?

Začetek nove navade

Namesto brezglavega nakupovanja lahko del decembrskega proračuna namenimo sebi, za dolgoročno varčevanje pri Modri. FOTO: Depositphotos

Predpraznični tedni okrog črnega petka in vse do konca leta nas pogosto posrkajo v vrtinec popustov in posebnih ponudb, zaradi katerih zlahka izgubimo občutek za realne potrebe. Kaj pa, če bi bil letos december drugačen? Ne le mesec zapravljanja, temveč tudi priložnost za premislek. Mogoče se lahko letos odločimo za posebno praznično gesto in poskrbimo, da bomo nekaj prihranili zase, za svojo prihodnost, mir in finančno varnost.

Ne glede na razpoloženje v trgovskih centrih in bleščeče oglase imamo vedno možnost, da pogledamo, kaj je zares vredno našega denarja in čemu se lahko odpovemo brez občutka prikrajšanosti. Tako se nam lahko nabere lep znesek in ta »neporabljeni denar« je lahko začetek nove navade. Namesto da ga sproti zapravimo, ga namenimo prihodnosti oziroma sebi.

Z decembrskim vplačilom v dodatno pokojninsko zavarovanje pri Modri pridobite več, tudi zato, ker vam ne obračunajo vstopnih stroškov. FOTO: Jože Suhadolnik

Vlaganje v dodatno pokojninsko zavarovanje (DPZ) je ena takšnih poti. Dodatno pokojninsko varčevanje pri Modri zavarovalnici je dolgoročna zaveza posameznika, da si bo tudi po zaključku delovne dobe lahko privoščil več kot osnovno varnost. DPZ je sistemsko urejena oblika varčevanja, ki jo spremlja strog nadzor, pregledna struktura skladov in zanesljivo upravljanje, zanj je značilna stabilna rast, varnost in prilagodljivost. Vsa sredstva so strogo ločena od sredstev upravljavca, posameznik pa ima prek spletnega portala ali mobilne aplikacije ves čas pregled nad svojim stanjem. Varčevanje je mogoče prek delodajalca ali samostojno, dodatna enkratna vplačila pa so mogoča kadarkoli, tudi ob koncu leta.

Vprašanje, kako naj posameznik v predprazničnem času porablja svoj denar, postaja vse bolj aktualno. O tem so se nedavno pogovarjali tudi v podkastu SBC, kjer je Primož Cencelj, izvršni direktor Modre zavarovalnice govoril o stabilnosti pokojninske blagajne, vlogi dodatnega varčevanja za pokojnino in reformi pokojninskega sistema. Med drugim si je v luči decembrske nakupovalne mrzlice zaželel, da bi bil december tudi mesec varčevanja, ne samo zapravljanja.

Ob tem je dodal tudi praktičen nasvet: »Če razmišljate, ali v dodatno pokojninsko zavarovanje vplačati zdaj ali januarja, je pametneje to storiti še decembra.« Ob zaključku leta je namreč modro izkoristiti davčno olajšavo, ki jo država namenja odgovornemu ravnanju z osebnimi financami, kar je tudi najugodnejši davčni mehanizem v Sloveniji.

Pametna odločitev v decembru: enkratno vplačilo za polno davčno olajšavo

Modra zavarovalnica je z več kot 315.000 varčevalci in dokazano dolgoročno stabilnostjo sinonim za zanesljivo pokojninsko varčevanje. FOTO: Leon Vidic

Za vplačila v DPZ Modre zavarovalnice lahko uveljavljate davčno olajšavo, in sicer do 5,84 % svojega letnega bruto dohodka, vendar največ do 3.054,65 evra na leto. Vplačani znesek zmanjša vašo davčno osnovo, torej se dohodnina obračuna na nižji znesek, kar vam prinese konkreten prihranek. Davčna olajšava je koristna že v posameznem letu, njen učinek pa je še večji, če dodatno pokojninsko varčevanje ohranjate daljše obdobje.

Olajšavo lahko uveljavljajo vsi zavarovanci, ne glede na to, ali varčujejo samostojno ali prek delodajalca. Če delodajalec ne dosega zgornje meje, lahko razliko vplačate sami. Javni uslužbenci pa lahko poleg prispevkov iz kolektivne sheme dodatno varčujejo in izkoristijo celotno olajšavo, neodvisno od delodajalčevih vplačil.

Posebna decembrska ugodnost letos prinaša še en razlog za vplačilo: Modra zavarovalnica v decembru ne obračuna vstopnih stroškov, zato je celoten znesek vplačila prenesen neposredno na osebni varčevalni račun zavarovanca.

Primer: enkratno vplačilo 1.000 evrov

Modra priložnost ob koncu leta: vplačajte enkratni znesek in prihranite pri dohodnini. FOTO: Depositphotos

Posameznik z letnim bruto dohodkom približno 26.400 evrov lahko z decembrskim enkratnim vplačilom 1.000 evrov (oziroma mesečno premijo 83,33 evra) prihrani 259,99, evra letno ali 21,67 evra mesečno. To pomeni, da dejanski strošek vplačila znaša približno 740,01 evra, celoten znesek 1.000 evrov pa ostane na osebnem varčevalnem računu.

Modra zavarovalnica je največja upravljavka pokojninskih skladov v Sloveniji in pomembno soustvarja domači pokojninski sistem. Upravlja Krovni pokojninski sklad za javne uslužbence, v katerega so po zakonu vključeni vsi zaposleni v javnem sektorju, ter Modri krovni pokojninski sklad, namenjen gospodarstvu. V Modri danes varčuje več kot 315.000 posameznikov, pokojninsko rento pa prejema že več kot 56.000 ljudi. Samo v letu 2024 so izplačali več kot 42 milijonov evrov dodatnih pokojnin, kar potrjuje vlogo Modre kot ključnega partnerja pri zagotavljanju finančne varnosti v starosti.

Naročnik oglasne vsebine je Modra zavarovalnica