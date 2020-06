Modra zavarovalnica ne bo delila dobička

Rast premij

Ljubljana – Čeprav je Modra zavarovalnica, ki jo vodi, lani ustvarila rekordnih 12 milijonov evrov čistega dobička, Kapitalska družba kot edini lastnik ostaja brez dividend. Sklenila je namreč, da v skladu s pozivom agencije za zavarovalni nadzor 9,7 milijona evrov bilančnega dobička ostane nerazporejenega.Skupščina je zaradi poteka mandatov imenovala tudi štiri nadzornike. Med predstavniki zavarovancem je nov mandat podelilain, namestopa imenovala. Kot predstavniku delničarja so nadzorništvo ponovno zaupali tudiiz Kada. Vsi bodo mandat nastopili decembra letos, poleg njih sta v nadzornem svetu še šef Kadain ekonomist dr.Vplačane premije v vzajemne pokojninske sklade Modre zavarovalnice so lani znašale 106,5 milijona evrov in so bile za 8,1 odstotka višje kot v 2018. Vrednost sredstev v upravljanju se je povečala in konec leta 2019 dosegla več kot 1,7 milijarde evrov; v vzajemnih pokojninskih skladih je bilo zbranih skoraj 1,2 milijarde evrov, v kritnih skladih 232 milijonov evrov, lastna sredstva pa so predstavljala 299 milijonov evrov. V pokojninskih skladih je konec leta 2019 za dodatno pokojnino varčevalo 289 tisoč posameznikov, več kot 28 tisoč pa jih že prejema pokojninsko rento. Daleč največji je pokojninski sklad javnih uslužbencev, v katerem je bilo konec lanskega leta zbranih že skoraj 900 milijonov prihrankov 235 tisoč javnih uslužbencev.»Letošnje izkušnje, ko smo se hitro in uspešno prilagodili nastalim razmeram, poskrbeli za varovanje zdravja zaposlenih, naših strank in drugih ključnih deležnikov, vzpostavili neprekinjeno poslovanje in nemoteno izpolnjevanje vseh svojih obveznosti s poslovanjem na daljavo, so dober pokazatelj kompetentnih zaposlenih in zmožnosti prilaganja. Z dobrimi temelji se uspešneje soočamo z zahtevnim finančnim okoljem in povečanimi tveganji, še posebej zaradi vztrajno nizkih obrestnih mer, ki se napovedujejo tudi za prihodnja leta,« je dejal Jamnik.