Modra zavarovalnica z novo članico uprave

Upravi Modre zavarovalnice se je pridružila Dubravka Derossi, ki je na položaju članice uprave nasledila Boštjana Vovka. Menjava je bila vpisana v poslovni register 20. oktobra, zavarovalnica pa jo je javno napovedala že v začetku oktobra. Derossi ima več kot 20 let izkušenj na področju finančnih storitev in dodatnega pokojninskega zavarovanja. V Modri zavarovalnici je pred imenovanjem v upravo vodila področja razvoja in upravljanja produktov, prodaje, marketinga ter odnosov s strankami, sodelovala pa je tudi pri oblikovanju in uresničevanju poslovne strategije. Kot članica uprave bo odgovorna za razvoj in trženje storitev, aktuarske zadeve ter upravljanje tveganj. Boštjan Vovk je bil član uprave Modre zavarovalnice od leta 2011, po podatkih poslovnih evidenc pa je funkcijo opravljal do ...