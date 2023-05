Mol diverzificiral dobavo nafte v Evropo

Skupina Mol je v prvem četrtletju ustvarila 714 milijonov dolarjev poslovnega izida, povečanega za amortizacijo in odhodke za obresti (EBITDA) ob tekočih stroških nabave in to kljub regulatornim izzivom in padajočim cenam nafte ter plina, so sporočili iz madžarske družbe. To je 14 odstotkov manj kot v enakem obdobju lani. V Molu kljub temu ocenjujejo, da gre za uspešno poslovanje, ki je posledica učinkovite notranje organiziranosti vseh segmentov: maloprodaja se je otresla lanskoletnih nizkih vrednosti, obseg raziskave in proizvodnje surove nafte (upstream) se je povečal, rafiniranje in trženje (downstream) pa je ostalo dobičkonosno. Mol je tako v prvih treh mesecih ustvaril več kot 500 milijonov dolarjev poenostavljenega prostega denarnega toka, kar je skoraj enako kot v prejšnjem četrtletju in v istem obdobju lani.

EBITDA pri raziskavah in proizvodnji surove nafte je bil sicer 283 milijonov dolarjev nižji, pretežno zaradi nižjih cen nafte in plina, dodatnih licenčnin na Madžarskem ter reguliranih shem cen plina na Hrvaškem, medtem ko se je obseg proizvodnje povečal.

Zsolt Hernádi FOTO: Bernadett Szabo/Reuters

»Skupina je dosegla pomembne mejnike pri podpiranju energetske suverenosti regije, upstreamu je uspelo povečati obseg domače proizvodnje, lastno surovo nafto smo pošiljali iz Azerbajdžana v Evropo in nadaljevali naložbe, ki našim rafinerijam v notranjosti celine omogočajo dostop do surove nafte iz različnih virov. Maloprodaja je iz lanske krize izšla močnejša, Skupina Mol pa se je razširila tudi na poljski trg,« je dejal predsednik in izvršni direktor Mola Zsolt Hernádi. Mol je namreč v prizadevanjih za diverzifikacijo surove nafte prepeljal azerbajdžansko lahko surovo nafto iz svojega solastniškega polja ACG v Azerbajdžanu v rafinerijo Slovnaft v Bratislavi, s čimer je dokazal svojo prožnost pri pridobivanju surove nafte. Hernádi je dodal, da je leto dni po začetku vojne v Ukrajini jasno, da bodo gospodarske posledice spremenile evropsko energetsko krajino.