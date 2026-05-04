Morda se je zgodil supersonični cunami

Finančni trgi se na poti navzgor vzpenjajo po stopnicah, navzdol pa padajo z dvigalom. Ta klasični rek z Wall Streeta presenetljivo dobro opisuje ključne značilnosti delniških trgov in asimetrično naravo borznih premikov.

Ker pa živimo v časih, ki so vse prej kot običajni, se je v zadnjem mesecu po čudnem (ne)premirju in (ne)odprtju Hormuške ožine zgodilo nekaj zelo nenavadnega. Delniškim trgom se je v zadnjih tednih, po domače povedano, utrgalo. Namesto da bi šli po stopnicah ali tekočem traku, so se vlagatelji nepričakovano vkrcali v hitro dvigalo, nekateri avanturisti pa celo na raketo polprevodnikov in infrastrukture umetne inteligence in zdaj divjajo proti nebu.

Svetovni delniški trgi so namreč od začetka aprila v evrih pridobili devet odstotkov, tehnološke delnice 21 odstotkov, delnice polprevodnikov pa so v sanjskih 18 zaporednih dneh rasti poskočile za neverjetnih 42 odstotkov. Morda gre za pojav, ki ga v kontekstu bliskovitega razvoja umetne inteligence in robotike Elon Musk opisuje kot »supersonični cunami«, ko se umetna inteligenca ne izboljšuje več linearno, temveč imamo opraviti s tremi eksponentnimi krivuljami, ki hkrati dosegajo svoje prelomne točke: rast računske moči čipov, napredek zmogljivosti modelov in širjenje praktične uporabe umetne inteligence. Ko se te eksponentne krivulje rasti združijo, ne dobimo postopnega napredka, temveč eksplozivne fazne premike, ki burijo domišljijo in premikajo meje mogočega.

Aktualni bikovski trg rasti, ki ga poganja tehnološki val UI, je te dni prebil še en pomemben mejnik, saj so ameriške delnice v treh letih in pol, od oktobra 2022, pridobile več kot 100 odstotkov in še enkrat pokazale, da so »edina igra v mestu« za potrpežljive dolgoročne vlagatelje.

Delniški trgi imajo tudi zanimiv smisel za ironijo. Po prvih 317 trgovalnih dneh prvega Trumpovega mandata so dosegli natanko enak donos kot zdaj v drugem mandatu, to je +17,7 odstotka (vir: Bespoke Invest). Verjetnost takšne statistične anomalije je po modelih umetne inteligence okoli 0,9 odstotka, kar je približno enako verjetnosti, da na poštenem kovancu sedemkrat zapored pade cifra.

Vlagatelji lahko le upamo, da bodo »motorji« te rasti zdržali vse pritiske in temperature in da ne bo zmanjkalo »goriva« v obliki čipov umetne inteligence, ki v zadnjem času postajajo ena najbolj iskanih dobrin na svetu.

Na to opozarja tudi izvršni direktor Googlovih oblačnih storitev, ki napoveduje, da bo v prihodnjem desetletju povpraševanje po računski moči in UI-čipih vztrajno presegalo ponudbo. To potrjujejo tudi najnovejši rezultati in komentarji štirih največjih globalnih igralcev – Microsofta, Amazona, Googla in Mete, ki skupaj predstavljajo več kot desetodstotni delež svetovnih delniških indeksov. Ti »hiperskalerji« bodo letos za naložbe v infrastrukturo umetne inteligence namenili kar 710 milijard dolarjev, pri čemer ključni segmenti dosegajo izjemno rast: Google Cloud +63 odstotkov, Microsoft Azure +40 odstotkov, Meta +33 odstotkov in Amazon AWS +28 odstotkov.

Poglejmo, kaj pravijo zgodovinske statistike o tem, kaj lahko pričakujemo do konca leta. Od leta 1950 so ameriške delnice po podatkih Steva Deppeja 17-krat končale april na novi rekordni ravni. Zanimivo je, da v vseh teh primerih preostanek leta nikoli ni bil negativen, delnice pa so do konca leta nato v povprečju pridobile dodatnih deset odstotkov vrednosti …