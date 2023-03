Morris Chang: Deglobalizacija stane

V nadaljevanju preberite:

Enaindevetdesetletni Morris Chang, znan kot »oče tajvanske polprevodniške industrije« in »oče tajvanskega gospodarstva«, je opozoril na težave, ki jih prinaša konec globalizacije v industriji čipov. Selitev v ZDA in Evropo se zdi neizbežna, a s tem bodo prišle tudi višje cene izdelkov.

Chang se je v osemdesetih letih prejšnjega stoletja, potem ko je diplomiral na Univerzi v Harvardu in magistriral na Univerzi Stanford ter delal za več ameriških tehnoloških korporacij, vrnil na Tajvan in ustanovil TSMC, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. Podjetje je danes glavni igralec na trgu čipov, dobavlja jih Applu, Qualcommu in Nvidii.