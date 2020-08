FOTO:Most, ki povezuje Hrvaško in ruši stereotipe

Komarna, Pelješac – Most, ki bo močno poenostavil pot iz Dubrovnika v preostanek Hrvaške, je tudi slovenski. Ne le zato, ker bo 85 odstotkov od 420 milijonov evrov zanj prišlo iz evropskega proračuna, ampak predvsem zato, ker ga je projektiral Slovenec Marjan Pipenbaher.Kljub negodovanju Bruslja 2,4 kilometra dolgi most gradi kitajska državna družba China Road & Bridge Corporation (CRBC), ki se ji na stežaj odpira pot v Evropsko unijo. Kako delajo Kitajci? Kako je sodelovati z njimi? V čem so boljši od Evropejcev? In kako so evropske gradbince v tehnološko naprednih projektih vzhodnjaki pahnili v podrejen položaj?Ko naju je s ...