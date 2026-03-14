Mostovi med podjetji, znanostjo in startupi

Za dolgoročno stabilno gospodarstvo je pomemben tudi dobro delujoč inovacijski ekosistem, ki iz raziskovalne odličnosti ustvarja konkurenčna podjetja.

Tudi zato so na javni agenciji Spirit Slovenija oblikovali pilotni projekt za spodbujanje vzpostavitev in krepitev partnerstev med inovacijsko aktivnimi podjetji in ponudniki rešitev (raziskovalci, startupi, študenti in inovatorji). S tem želijo, kot so še pojasnili na javni agenciji, tudi spodbujati razvoj novih tehnologij in rešitev.

Povezovanje med deležniki

V okviru programa InnoLink je lani od maja do oktobra pet podjetij, razpisovalcev izzivov, odprlo 33 konkretnih razvojnih vprašanj, v katerih reševanje se je vključilo 37 deležnikov javnega in zasebnega sektorja. Kot navajajo na javni agenciji Spirit Slovenija, je bil rezultat 37 nadaljnjih povezav med podjetji, raziskovalci in drugimi deležniki. Na štirih strokovnih dogodkih, obiskih podjetij, pa je sodelovalo 166 udeležencev.

Maja lani so dogodki InnoLinka potekali na lokacijah podjetja Eles, Galerije Bažato in Nektarja Nature. V lanskem oktobru pa je potekal drugi dogodek projekta InnoLink, in sicer v okviru Festivala znanosti in inovacij UNI.MINDS, kjer sta podjetji Pošta Slovenija in skupina Pivka Delamaris odprli svoja vrata.

Za letošnje izzive prejeli 29 rešitev

V letošnji izvedbi programa InnoLink so na 15 razpisanih razvojnih izzivov prejeli 29 prijav rešitev. Med razpisovalci je poleg gospodarskih družb tokrat prvič tudi lokalna skupnost, Mestna občina Celje, ki je podala socialno relevantne izzive. To pomeni, da inovacijski model presega zgolj klasično industrijsko optimizacijo in se premika v smer sistemskih rešitev, ki posegajo v upravljanje mest, energijo, digitalne ekosisteme in javne storitve, naštevajo v Spiritu.

Tako bodo udeleženci v Celju spoznali projekt MAG-NET, ki ga podpira Evropska unija in obravnava vprašanja, kot so beg možganov in zadrževanje talentov, izboljšanje kakovosti bivanja in življenjskega okolja ter spodbujanje gospodarskega razvoja in inovacij. Kot je še zapisano v predstavitvi projekta, želita Mestna občina Celje in sosednji Prebold kot pridružena občina v sodelovanju z različnimi deležniki ustvariti trajne spremembe.

Poleg omenjenega so razpisovalci letošnjih izzivov še podjetje Etra iz Dramelj, Energetika Celje, Incom in Primorski tehnološki park. Slednji je postavil izziv razvoja digitalnih kompetenc in dostopa do orodij umetne inteligence za mlade ter digitalizacijo procesov tekmovanja POPRI.

Posebna vloga spin off podjetij

Posebno dinamiko v letošnjem marcu prinaša aktivnejše vključevanje startupov, ki so najagilnejši del inovacijskega ekosistema. Sposobni so namreč hitro razvijati prototipe, prilagajati tehnologije in prehajati iz laboratorija na trg. Sodelovanje v modelu, kot je InnoLink, startupom omogoča dostop do konkretnih razvojnih izzivov, neposreden stik z industrijo in javnim sektorjem, validacijo rešitev v realnem okolju ter pridobivanje referenc za nadaljnjo rast in investicije, pojasnjujejo na agenciji Spirit.

V tem procesu pa imajo posebno vlogo univerzitetna spin off podjetja, ta nastajajo kot podjetja, ki temeljijo na raziskovalnih rezultatih, intelektualni lastnini in specializiranem znanju akademskih ekip. Pogosto razvijajo globokotehnološke (tako imenovane deeptech) rešitve: napredne materiale, senzoriko, umetno inteligenco, energetske sisteme ali biotehnološke aplikacije. Takšne tehnologije zahtevajo daljši razvojni cikel, vendar imajo praviloma višjo vstopno bariero in večji tržni potencial.

Partnerstvo Pisarn za prenos znanja in Konzorcija za prenos tehnologij iz javnih raziskovalnih institucij v InnoLinku pomeni, da se lahko univerzitetne ideje hitreje prevedejo v podjetniške strukture, ki lahko nastopijo na trgu.

Kaj je InnoLink

InnoLink je zrasel iz sodelovanja Spirita Slovenija s Pisarnami za prenos znanja univerz v Ljubljani, Mariboru in na Primorskem v okviru Festivala znanosti in inovativnosti UNI.MINDS. Tako tudi pri izvedbi InnoLinka v letošnjem marcu aktivno sodelujejo vse tri univerze in Konzorcij za prenos tehnologij iz javnih raziskovalnih organizacij. S tem univerze ne nastopajo več zgolj kot okolje, kjer nastajajo ideje, temveč kot operativni partner pri prenosu znanja v prakso.

InnoLink znotraj UNI.MINDS deluje kot operativni mehanizem odprtega inoviranja, v okviru katerega se konkretni razvojni izzivi podjetij in javnih institucij povezujejo z raziskovalnimi rešitvami. Razlika ni v prostoru ali času izvedbe, temveč v partnerski strukturi in fokusu: pri UNI.MINDS je Spirit Slovenija partner projekta skupaj z univerzami, pri InnoLinku pa univerzitetne pisarne za prenos znanja in Konzorcij za prenos tehnologij iz javnih raziskovalnih organizacij nastopajo kot partnerji javne agencije Spirit Slovenija pri izvedbi programa.

Aktivnost je financirana iz mehanizma za okrevanje in odpornost v okviru Načrta za okrevanje in odpornost Republike Slovenije, ki ga financira Evropska unija – Next Generation EU.