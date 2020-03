FOTO:Motnje dobav ogrožajo slovensko proizvodnjo

Zaradi izbruha koronavirusa bodo najbolj prizadete dobaviteljske verige v avtomobilski in tekstilni industriji ter elektroniki, ugotavljajo analitiki kreditne zavarovalnice Coface. Slovenska podjetja, ki smo jih anketirali, za zdaj glede dobave materiala iz Kitajske ne ugotavljajo pretiranih težav. A njihove zaloge kopnijo, kar lahko ogrozi slovensko proizvodnjo. Revoz je že začasno ustavil proizvodnjo zaradi motenj dobav motorjev in menjalnikov iz Turčije.Kitajske oblasti so med ukrepi proti širitvi virusa zapirale tovarne, njihovo odpiranje pa je počasnejše od načrtovanega. Aktivnosti tamkajšnje predelovalne industrije so rekordno ...