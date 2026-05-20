Murdoch kupuje digitalne medije in podkaste

James Murdoch, sin slovitega ameriškega konzervativnega medijskega oligarha Ruperta Murdocha, je kupil tri velike oddelke podjetja Vox Media, med drugim tudi revijo New York Magazine in mrežo podkastov, ki skupaj dosegata več deset milijonov ljudi.

S poslom, ki poteka prek Murdochove investicijske družbe Lupa Systems, bo pridobil nadzor nad eno najbolj prepoznavnih revijalnih blagovnih znamk ter obsežnim podkastnim poslovanjem. Nakup vključuje novičarsko platformo Vox, ki ustvarja vsebine v različnih formatih, vključno z videi, članki in popularnimi podkasti.

»Ta prevzem odraža tako naše zanimanje za najsodobnejše kulturne trende kot tudi našo globoko zavezanost ambicioznemu novinarstvu,« je dejal James Murdoch. Posel naj bil vreden več kot 300 milijonov dolarjev, poroča Reuters.

Publikacije revije New York Magazine vključujejo The Cut, Vulture in Intelligencer, ki skupaj dosegajo več deset milijonov digitalnih uporabnikov in imajo trenutno več kot 400.000 plačljivih naročnikov, podkastna mreža Vox Media pa vključuje približno 50 oddaj.

Prevzem ne vključuje drugih blagovnih znamk Vox Media, kot so Eater, Popsugar in The Verge. Te znamke bodo skupaj s SB Nation in The Dodo postale neodvisno podjetje pod novim korporativnim imenom.