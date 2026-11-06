Musk umika Cybertruck in odpira prostor robotaksijem

Teslin električni poltovornjak Cybertruck, ki je ob predstavitvi vzbudil veliko zanimanja, a nato prodajno zaostal za pričakovanji, bo v teksaški tovarni začel odstopati prostor vozilom brez voznika. Elon Musk, lastnik Tesle in najbogatejši Zemljan, je na omrežju X danes napovedal, da bodo njegovo proizvodnjo sredi leta 2027 začeli postopno opuščati in povečali izdelavo modela Cybercab. Ni pa pojasnil, ali to pomeni dokončno slovo od Cybertrucka ali selitev proizvodnje drugam. Cybercab je Teslin električni robotaksi, ki je zasnovan za prevoz potnikov brez voznika. V njem sta dva sedeža, nima pa volana, stopalk za plin ali pedal za zavoro, s katerimi bi potnik lahko prevzel upravljanje. Vožnjo opravlja avtomatizirani sistem. Gre torej za vozilo, namenjeno opravljanju prevoznih storitev, ...