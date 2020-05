Musk zagrozil s selitvijo Tesline tovarne iz Kalifornije

Podjetje Tesla je vložilo tožbo proti okrožju v Kaliforniji, ker podjetju ne dovolijo vnovičnega zagona proizvodnje. Izvršni direktor Elon Musk je zagrozil, da bo sedež podjetja in vse nadaljnje programe izselil iz države v Teksas ali Nevado, navaja Reuters.Lokalne oblasti Musku ne dovolijo odprtja tovarne v Fremontu, saj še vedno veljajo ukrepi za zajezitev širjenja koronavirusa. Tako so na spletni strani podjetja v soboto zapisali, da jim ne preostane drugega, kot da pravno ukrepajo, da bodo lahko dosegli, da se delavci vrnejo na delo.Pojasnili so, da so pripravili podroben načrt za zagotovitev varnosti delavcev, od urjenja prek videokonferenc do preverjanje temperature in strogih omejitev gibanja, uporabljanja zaščitne opreme in razkuževanja.O tem so po njihovih navedbah obvestili zdravstvene oblasti v okrožju Alameda, kjer je tovarna, a se jim te naj ne bi odzvale. Na zdravstvenem oddelku okrožja so za Reuters pojasnili, da tesno sodelujejo s Teslo, niso pa se še odzvali na napovedano tožbo. To je podjetje vložilo v soboto na zvezno sodišče v San Franciscu, češ da okrožje Alameda deluje v nasprotju z odločitvami Kalifornije. Guvernerje namreč v četrtek napovedal vnovičen zagon tovarn, nekaterih že naslednji dan. Takrat je Musk delavcem tudi sporočil, da se bodo v omejenem številu v petek že lahko vrnili na delo.A okrožje Alameda predvideva, da bodo vse tovarne ostale zaprte do konca maja. Prej naj bi odprli le podjetja, ključna za normalno življenje, in Tesla ne spada med te.V tovarni v Fremontu, kjer je zaposlenih več kot 10.000 ljudi, so lani sestavili skoraj pol milijona električnih avtomobilov.Musk tako dodaja k provokativnim izjavam, pri čemer ga nekateri podpirajo, spet drugi ostro grajajo. Nedavno je razburil s kritikami na račun ukrepov, da bi jih morali čim prej odpraviti, saj močno škodijo ameriškemu gospodarstvu. Kmalu zatem je Musk, ki se je pred dnevi razveselil rojstva sina , dodal še izjavo, da so delnice Tesle precenejne, kar je podjetju odneslo kar 14 milijard dolarjev vrednosti.