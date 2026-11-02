Muskova stava stoletja

Elon Musk bi se kot glavni izvršni direktor družbe Spacex nekega dne lahko znašel v položaju, ko bi bil upravičen do kar treh izjemno visokih paketov prejemkov. Njihova vrednost ne bi bila odvisna od običajnih, treznih kazalnikov, ki jih določajo odbori za prejemke, temveč od tržne vrednosti in drugih meril, kot so na primer, ali mu bo uspelo ustanoviti stalno kolonijo na Marsu, poslati podatkovne centre v orbito, lansirati flote robotaksijev in prodati več kot milijon humanoidnih robotov. Morebitno izplačilo: približno 1,7 bilijona (tisoč milijard) dolarjev. Če vse skupaj smrdi po medgalaktičnih ambicijah in nadzemeljskem bogastvu, bi to od človeka, ki je postal poosebljenje velikopoteznih teženj poznega tehnokapitalizma, tudi pričakovali. Musk se je v zadnjem času znova postavil v ...