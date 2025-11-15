Muskova supernagrada: bodo prejemki slovenskih menedžerjev eksplodirali

Nedavna odločitev delničarjev­ proizvajalca električnih vozil ­Tesla, da bo šef te družbe Elon Musk upravičen do izplačila skoraj 1000 milijard dolarjev nagrade, če bo med drugim dosegel določeno rast tržne kapitalizacije podjetja, je nov mejnik v nagrajevanju menedžerjev cela za ZDA, kjer so bile te številke vedno visoke. Zato je vprašanje je, ali in kako bo ta najvišja nagrada doslej vplivala na nagrajevanje drugih menedžerjev. Bi to lahko postavilo nove standarde tudi v Evropi in Slovneiji.