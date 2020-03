Na borzah izginila štiri leta rasti

Po že drugem več kot šestodstotnem zdrsu indeksov so evropske borze izgubile skoraj štiri leta rasti. Indeks Frankfurtske borze Dax je po dveh urah trgovanja skoraj sedem odstotkov nižje kot ob zaključku dneva včeraj. Med borzami z največjim padcem je Ljubljanska borza.Vlagatelji v Evropi včeraj ob zaključku trgovanja še niso bili seznanjeni z ukrepi ZDA, ki med drugim omejujejo komunikacijo z Evropo. Zato so danes borzni indeksi sledili včerajšnjemu šestodstotnemu zdrsu borz na drugi strani Atlantika.Vrednost indeksa Dax se je v manj kot mesecu dni sesedla že za 30 odstotkov. To je prvi več kot 20-odstotni zdrs po letu 2011. ...