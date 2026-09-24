Na čelo Telekoma Slovenije se vrača Cvetko Sršen

Nadzorni svet Telekoma Slovenije je podal soglasje k sporazumnim predčasnim odhodom dosedanje uprave Telekoma Slovenije in imenoval novo. Za predsednika uprave je za štiriletni mandat imenoval Cvetka Sršena, ki je največjega telekomunikacijskega operaterja v državi vodil že v letih 2021 in 2022.

Za člane uprave so medtem nadzorniki na Sršenov predlog imenovali Barbaro Galičič Drakslar, ki bo kot podpredsednica uprave zadolžena za finančno področje, Janeza Zidarja, ki bo zadolžen za komercialno področje, in Vesno Prodnik, ki bo zadolžena za področje tehnologije. Štiriletni mandat bo nova Telekomova uprava nastopila 1. oktobra, so prek spletnih strani Ljubljanske borze sporočili iz podjetja.

Nadzorniki so podali soglasje k sporazumom o predčasnem prenehanju mandatov in prenehanju pogodb o zaposlitvi dosedanje uprave družbe. Že prejšnji teden so namreč iz družbe sporočili, da se sporazumno predčasno poslavljajo dosedanji predsednik uprave Boštjan Košak ter članici Irma Gubanec in Vesna Prodnik. Slednja pa zdaj glede na zadnje odločitve nadzornega sveta ostaja v vodstvu Telekoma tudi v novem mandatu. V upravi ostaja tudi delavska direktorica Špela Fortin.

Vodstvo največjega telekomunikacijskega podjetja v državi se menja po tistem, ko je večinsko državna družba avgusta dobila štiri nove nadzornike, na čelo nadzornega sveta pa se je zavihtel Marko Pogačnik.

Novi prvi mož Telekoma Sršen stolčka ne bo zasedal prvič. Za predsednika uprave je bil namreč imenovan v času prejšnje vlade pod vodstvom Janeza Janše, funkcijo pa je opravljal med marcem 2021 in oktobrom 2022, ko je moral nekaj mesecev po nastopu vlade Roberta Goloba zapustiti položaj.

Ob svojem prvem prihodu na čelo podjetja se je Sršen soočal z očitki političnega imenovanja, saj je član SDS in je v preteklosti kandidiral tudi za krškega župana. Telekom se je v času njegovega mandata otepal z očitki radodarnega oglaševanja v medijih, naklonjenih SDS in prejšnji vladi Janeza Janše, ter financiranja televizije Nova24TV v solastništvu članov in poslancev stranke SDS prek nadomestila za distribucijo programov.

V javnosti je odmevala tudi zgodba, ko je reorganiziral programska mesta v svoji shemi in dva izmed najbolj gledanih programov Pop TV in Kanal A s četrtega in osmega mesta uvrstil na 11. in 12. mesto, medtem ko sta programa Nova 24 TV in Nova 24 TV 2 dobila sedmo in osmo mesto. Medtem ko je Telekom že pred Sršenovim prihodom televizijo Planet TV prodal madžarski medijski družbi TV2 media, pa je v času njegovega mandata uprava ustavila prodajo stoodstotnega lastniškega deleža družbe TS Media, ki je med drugim lastnica in upravljavka portalov Siol, Najdi.si in Bizi.si.

Najugodnejšo ponudbo je menda takrat oddal United Group, v javnosti pa so se pojavljala mnenja, da je šlo pri odločitvi za željo ohranitve vpliva takratne vladajoče politike nad portalom Siol.