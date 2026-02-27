  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Novice

    Na čelu Danfoss Trate odslej Marjana Krajnc

    Dosedanja generalna direktorica Saška Rihtaršič se po več kot dveh desetletjih v podjetju podaja na novo profesionalno pot.
    Danfoss Trata je v letu 2024 ustvarila dobrih 106.000 evrov dodane vrednosti na zaposlenega, pomembno več od slovenskega povprečja. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo
    Galerija
    Danfoss Trata je v letu 2024 ustvarila dobrih 106.000 evrov dodane vrednosti na zaposlenega, pomembno več od slovenskega povprečja. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo
    Marjana Kristan Fazarinc
    27. 2. 2026 | 16:34
    4:13
    A+A-

    V začetku marca bo nova generalna direktorica Danfoss Trate Marjana Krajnc, ki bo na tem mestu zamenjala dosedanjo vodjo Saško Rihteršič. Po več kot dveh desetletjih v Danfossu se Saška Rihtaršič podaja na novo profesionalno pot. Kot so sporočili iz podjetja, je v tem času zasedala več ključnih vodstvenih vlog znotraj Danfoss Climate Solutions in pomembno prispevala k pozicioniranju Trate kot enega najpomembnejših razvojnih in kompetenčnih središč v skupini.

    »Pod njenim delovanjem je Trata dodatno okrepila vlogo globalnega centra za razogljičenje, razvila napredne rešitve za energetsko učinkovitost ter utrdila vodilno pozicijo na področju 4. generacije daljinskega ogrevanja in digitalizacije energetskih sistemov. Pod njenim vodstvom je Danfoss Trata v letu 2024 ustvarila dobrih 106.000 evrov dodane vrednosti na zaposlenega, pomembno več od slovenskega povprečja.«

    image_alt
    Mladi manager Samo Kumar, priznanje Artemida za šest menedžerk

    Novo razvojno obdobje

    Pod vodstvom Saške Rihtaršič je Danfoss Trata dodatno okrepila vlogo globalnega centra za razogljičenje, razvila napredne rešitve za energetsko učinkovitost. FOTO: Črt Piksi/Delo
    Pod vodstvom Saške Rihtaršič je Danfoss Trata dodatno okrepila vlogo globalnega centra za razogljičenje, razvila napredne rešitve za energetsko učinkovitost. FOTO: Črt Piksi/Delo
    »Vsi v podjetju smo lahko ponosni na to, kar Danfoss Trata predstavlja danes. Danfoss je organizacija, ki resnično vlaga v razvoj voditeljstva. Moja karierna pot – ki je vključevala več funkcij in globalnih vlog – je dokaz zavezanosti podjetja k notranjemu razvoju. Hvaležna sem za zaupanje, ki mi je bilo dano pri vodenju zahtevnih transformacij, ter ponosna na rast in vse dosežke, ki smo jih skupaj z zelo strokovno in predano ekipo dosegli z ambicijo razvijati Danfoss kot globalno referenco v energetski tranziciji,« ob kariernem premiku komentira Rihtaršič, tudi prejemnica priznanja Artemida Združenja Manager.

    Nova generalna direktorica Danfoss Trate Marjana Kranjc. FOTO: Jaka Ercegovcevic
    Nova generalna direktorica Danfoss Trate Marjana Kranjc. FOTO: Jaka Ercegovcevic
    Nova generalna direktorica Marjana Krajnc je od leta 2012 v Danfossu opravljala ključne strateške, operativne in transformacijske vloge znotraj področij District Energy, Danfoss Business System in HydronicS. Kot so še zapislai v sporočilu za javnost, je na področjih oskrbovalnih verig, kakovosti in operativne odličnosti vodila razvoj in uvedbo strategije pametnih tovarn, izboljšala zmogljivosti več proizvodnih lokacij in oblikovala procese usklajenega upravljanja globalnih dobavnih verig.

    Kot še navajajo, njen vodstveni slog temelji na strateški jasnosti, izvršilni odličnosti in močni sposobnosti povezovanja ekip v zahtevnih preobrazbah. V letih pred imenovanjem je kot višja direktorica vodila tovarno v Tuchomu, od leta 2024 pa kot višja direktorica Operations usklajevala delovanje vseh HydronicS tovarn – z osrednjim fokusom na stabilizaciji proizvodnje po večjih prehodih, dvigu operativne učinkovitosti in krepitvi odpornosti oskrbovalnih verig. Od oktobra 2025 je vodila DEN Supply Chain z vlogo Danfoss Trate kot vodilne proizvodne lokacije.

    Usmeritve za prihodnost

    In kaj so usmeritve nove generalne direktorice? Nadaljnja krepitev konkurenčnosti, stabilnosti in trajnostne rasti. Kot pravi Marjana Krajnc, ima Danfoss Trata izjemen strokovni potencial, močno industrijsko dediščino, predane ekipe ter pomembno vlogo v segmentu Danfoss Climate Solutions. »Ima vse pogoje, da svojo vlogo v razvojnem in proizvodnem ekosistemu Danfossa še dodatno okrepi – kot konkurenčna, stabilna in dolgoročno usmerjena organizacija, ki ustvarja vrednost za zaposlene, kupce in širšo skupnost.«

    Sicer pa Danfoss Trata ostaja zavezana ambiciozni razvojni strategiji, ki vključuje povečanje energetske učinkovitosti in inovacij, digitalizacijo in napredne rešitve za upravljanje toplotnih sistemov, krepitev globalnega kompetenčnega središča, pospeševanje prehoda v ogljično nevtralno proizvodnjo, skladno s cilji LEAP 2030, in nadaljnji prispevek k razogljičenju mest, regij in industrije, so še zapisali.

    Sorodni članki

    Photo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    DPZ 2024

    S celostnimi rešitvami strankam pomagajo na poti do razogljičenja

    Nominirano veliko podjetje Danfoss Trata ima kot ponudnik komponent za daljinsko ogrevanje trajnost v svojem bistvu.
    Marjana Kristan Fazarinc 17. 10. 2024 | 06:00
    Preberite več
    Photo
    Gospodarstvo  |  Kariera
    Vredno branja

    Pri izbiri poklica je ključno, kaj človeka zanima, in ne, kaj je lažje

    Kako motivirati mlade ženske za tehnične poklice? Ni preprostega odgovora, potrebne so spremembe v celotni družbi, ne samo pri mladih ženskah oziroma deklicah.
    Milka Bizovičar 14. 1. 2019 | 08:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Podkast Moč politike

    Niko Toš: Demokrati so pontonska stranka, Anže Logar pa slalomist

    Raziskovalec javnega mnenja dr. Niko Toš poudarja, da na volitvah ne gre za Roberta Goloba in Janeza Janšo, ampak za boj dveh družbenih konceptov.
    Uroš Esih 27. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Nizka raven volilne kampanje

    Igor Lukšič: Uporaba mafijskih sporočil z mrtvimi živalmi je barbarstvo

    Ali so ulica in nepridipravi ukradli volilno kampanjo? Gre zgolj za provokacijo ali za simptom globlje erozije javnega dialoga?
    Pija Kapitanovič, Tanja Jaklič 26. 2. 2026 | 13:25
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    My Voice, My Choice

    Iz Bruslja sporočili svojo odločitev glede pobude o splavu

    Evropska komisija je dala v svoji odločitvi državam članicam jasne usmeritve, da lahko za potrebe varnega in dostopnega splava uporabijo obstoječi mehanizem.
    Anja Intihar, Peter Žerjavič 26. 2. 2026 | 09:54
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Sobotna priloga

    Milan Kučan: Res živimo v pogubnih razmerah, kjer je vse zanič? (VIDEO)

    Nekdanji predsednik države v intervjuju o nevarnosti spodkopavanja vrednot in o tem, zakaj se odločamo med politiko, ki jih gradi, in politiko, ki jih razkraja.
    Delo 27. 2. 2026 | 12:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kdo je najmlajši strojevodja, ki upravlja 105 let staro lokomotivo?

    Železnica kot prelomna inovacija, ki je preoblikovala potovanja.
    Promo Delo 2. 2. 2026 | 09:01
    Preberite več
    Promo
    Delova osebnost leta
    Vredno branja

    »Ko se v obleki počutiš dobro, si boljši in prepričljivejši v komunikaciji«

    Zgodba o uspešnem podjetju, ki kroji podobo slovenskih moških.
    25. 2. 2026 | 14:43
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Ženske

    Trendi, ki jih ne smete zamuditi

    Onaplus je spletni portal priloge Ona in revije Onaplus, na katerem vas čaka še več pestrih vsebin.
    1. 9. 2020 | 12:58
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Osteoporoza: kako poteka celostna rehabilitacija?

    Osteoporoza ne pomeni konec aktivnega življenja in samostojnosti! S pomočjo podporne terapije in vadbe lahko še dolgo živimo kakovostno.
    Promo Delo 24. 2. 2026 | 08:38
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Evropa pred izbiro: digitalna suverenost ali digitalna kolonija?

    Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
    27. 2. 2026 | 14:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Intervju

    Za ohranitev konkurenčnosti so naložbe neizogibne

    Kakovost in zanesljivost naših dobav potrjujejo reference, med njimi sodelovanja pri projektih 2TDK, SŽ in Luke Koper, pravi Niki Štimac iz Alpacem Kamnolomi.
    Marjana Kristan Fazarinc 26. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Železnice

    Prenova železniške infrastrukture na Jesenicah za večjo hitrost

    Investicija v nadgradnjo logističnega vozlišča bo omogočila dvig hitrosti na 100 km/h ter obratovanje daljših, do 740-metrskih tovornih vlakov.
    Marjana Kristan Fazarinc 21. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Prihajajo že iz Indije, Bangladeša in Nepala (VIDEO)

    Že polovica gradbincev težko najde usposobljen kader na trgu dela. V podjetja privablja tudi specifično delovno okolje.
    Milka Bizovičar 20. 2. 2026 | 10:54
    Preberite več

    Več iz teme

    danfoss tratamenjavadirektorji

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Slovenija
    Pismo urednika

    Kje sta Pogačar in Roglič, kaj pravi Kučan, kdo je Nepridiprav?

    V petkovem pismu urednika Delo.si tudi o tem, kaj se skriva za Trumpovim premirjem s Kitajsko. Dvig plač slovenskih politikov in vrednosti delnic.
    Jernej Suhadolnik 27. 2. 2026 | 18:30
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Nesreča

    Primorska avtocesta ponovno odprta med Uncem in Postojno

    Avtocesta se je zaprla zaradi gorečega vozila, še vedno je zastoj.
    27. 2. 2026 | 18:19
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Nogomet
    Slovenec v labodjem mestu

    Udarci letijo z vseh strani, toda to me le krepi, nič mi ni bilo podarjeno

    Slovenski nogometni reprezentant Žan Vipotnik na Otoku navdušuje v majici Swanseaja, v kateri je najboljši strelec. Toliko ščipanja in udarjanja še ni izkusil
    Gorazd Nejedly 27. 2. 2026 | 18:00
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Like
    Like

    Restvaracija Nebo je v rokah mlade chefinje Gabriele Filca

    Petindvajsetletna kuharica Gabriela Filca stopa iz sence mentorja Srdoča in prevzema avtorski podpis reške restavracije z Michelinovo zvezdico. Ustanavlja tudi svojo družinsko kmetijo.
    27. 2. 2026 | 18:00
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Moj glas, moja izbira

    Nevladniki namesto strank: nov model dolgega pohoda skozi evropske institucije

    Gibanju, ki ga je sprožil Inštitut 8. marec, je uspelo spremeniti evropsko politiko.
    Ali Žerdin 27. 2. 2026 | 18:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Nogomet
    Slovenec v labodjem mestu

    Udarci letijo z vseh strani, toda to me le krepi, nič mi ni bilo podarjeno

    Slovenski nogometni reprezentant Žan Vipotnik na Otoku navdušuje v majici Swanseaja, v kateri je najboljši strelec. Toliko ščipanja in udarjanja še ni izkusil
    Gorazd Nejedly 27. 2. 2026 | 18:00
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Like
    Like

    Restvaracija Nebo je v rokah mlade chefinje Gabriele Filca

    Petindvajsetletna kuharica Gabriela Filca stopa iz sence mentorja Srdoča in prevzema avtorski podpis reške restavracije z Michelinovo zvezdico. Ustanavlja tudi svojo družinsko kmetijo.
    27. 2. 2026 | 18:00
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Moj glas, moja izbira

    Nevladniki namesto strank: nov model dolgega pohoda skozi evropske institucije

    Gibanju, ki ga je sprožil Inštitut 8. marec, je uspelo spremeniti evropsko politiko.
    Ali Žerdin 27. 2. 2026 | 18:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Končno učinkovito orodje za vsakodnevna hišna opravila

    Orodje za domače mojstre Bosch za hitra opravila in največjo učinkovitost.
    Promo Delo 23. 2. 2026 | 09:51
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Je toplotna črpalka lahko tudi hranilnik energije?

    Slovenija se že več let premika v smeri energetske preobrazbe. Delež električne energije iz obnovljivih virov raste.
    Promo Delo 23. 2. 2026 | 08:53
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Meja se vse bolj briše. Je to niša za slovenska podjetja?

    Evropska konkurenčnost in gospodarska varnost temeljita na tem, da ključne tehnologije razvijamo doma in jih znamo hitro prenesti v uporabo.
    Promo Delo 8. 2. 2026 | 09:44
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kdaj zdravimo nestabilnost pogačice

    Kdaj pri izpahu pogačice zadošča konservativno zdravljenje in kdaj operacija? Ortopedski kirurg pojasni mehanizem poškodbe, diagnostiko in načine zdravljenja.
    Promo Delo 23. 2. 2026 | 08:19
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Kosilo

    Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

    Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
    20. 2. 2024 | 13:35
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo