Na čelu Danfoss Trate odslej Marjana Krajnc

V začetku marca bo nova generalna direktorica Danfoss Trate Marjana Krajnc, ki bo na tem mestu zamenjala dosedanjo vodjo Saško Rihteršič. Po več kot dveh desetletjih v Danfossu se Saška Rihtaršič podaja na novo profesionalno pot. Kot so sporočili iz podjetja, je v tem času zasedala več ključnih vodstvenih vlog znotraj Danfoss Climate Solutions in pomembno prispevala k pozicioniranju Trate kot enega najpomembnejših razvojnih in kompetenčnih središč v skupini.

»Pod njenim delovanjem je Trata dodatno okrepila vlogo globalnega centra za razogljičenje, razvila napredne rešitve za energetsko učinkovitost ter utrdila vodilno pozicijo na področju 4. generacije daljinskega ogrevanja in digitalizacije energetskih sistemov. Pod njenim vodstvom je Danfoss Trata v letu 2024 ustvarila dobrih 106.000 evrov dodane vrednosti na zaposlenega, pomembno več od slovenskega povprečja.«

Novo razvojno obdobje

Pod vodstvom Saške Rihtaršič je Danfoss Trata dodatno okrepila vlogo globalnega centra za razogljičenje, razvila napredne rešitve za energetsko učinkovitost. FOTO: Črt Piksi/Delo

»Vsi v podjetju smo lahko ponosni na to, kar Danfoss Trata predstavlja danes. Danfoss je organizacija, ki resnično vlaga v razvoj voditeljstva. Moja karierna pot – ki je vključevala več funkcij in globalnih vlog – je dokaz zavezanosti podjetja k notranjemu razvoju. Hvaležna sem za zaupanje, ki mi je bilo dano pri vodenju zahtevnih transformacij, ter ponosna na rast in vse dosežke, ki smo jih skupaj z zelo strokovno in predano ekipo dosegli z ambicijo razvijati Danfoss kot globalno referenco v energetski tranziciji,« ob kariernem premiku komentira Rihtaršič, tudi prejemnica priznanja Artemida Združenja Manager.

Nova generalna direktorica Danfoss Trate Marjana Kranjc. FOTO: Jaka Ercegovcevic

Nova generalna direktorica Marjana Krajnc je od leta 2012 v Danfossu opravljala ključne strateške, operativne in transformacijske vloge znotraj področij District Energy, Danfoss Business System in HydronicS. Kot so še zapislai v sporočilu za javnost, je na področjih oskrbovalnih verig, kakovosti in operativne odličnosti vodila razvoj in uvedbo strategije pametnih tovarn, izboljšala zmogljivosti več proizvodnih lokacij in oblikovala procese usklajenega upravljanja globalnih dobavnih verig.

Kot še navajajo, njen vodstveni slog temelji na strateški jasnosti, izvršilni odličnosti in močni sposobnosti povezovanja ekip v zahtevnih preobrazbah. V letih pred imenovanjem je kot višja direktorica vodila tovarno v Tuchomu, od leta 2024 pa kot višja direktorica Operations usklajevala delovanje vseh HydronicS tovarn – z osrednjim fokusom na stabilizaciji proizvodnje po večjih prehodih, dvigu operativne učinkovitosti in krepitvi odpornosti oskrbovalnih verig. Od oktobra 2025 je vodila DEN Supply Chain z vlogo Danfoss Trate kot vodilne proizvodne lokacije.

Usmeritve za prihodnost

In kaj so usmeritve nove generalne direktorice? Nadaljnja krepitev konkurenčnosti, stabilnosti in trajnostne rasti. Kot pravi Marjana Krajnc, ima Danfoss Trata izjemen strokovni potencial, močno industrijsko dediščino, predane ekipe ter pomembno vlogo v segmentu Danfoss Climate Solutions. »Ima vse pogoje, da svojo vlogo v razvojnem in proizvodnem ekosistemu Danfossa še dodatno okrepi – kot konkurenčna, stabilna in dolgoročno usmerjena organizacija, ki ustvarja vrednost za zaposlene, kupce in širšo skupnost.«

Sicer pa Danfoss Trata ostaja zavezana ambiciozni razvojni strategiji, ki vključuje povečanje energetske učinkovitosti in inovacij, digitalizacijo in napredne rešitve za upravljanje toplotnih sistemov, krepitev globalnega kompetenčnega središča, pospeševanje prehoda v ogljično nevtralno proizvodnjo, skladno s cilji LEAP 2030, in nadaljnji prispevek k razogljičenju mest, regij in industrije, so še zapisali.