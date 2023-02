Na čelu Save bo Gregorja Rovanška nasledil Domen Trobec

Gregor Rovanšek je zapustil položaj predsednika uprave družbe Sava, na čelu podjetja, katerega najpomembnejša naložba je družba Sava Turizem, ga je s 14. februarjem zamenjal Domen Trobec, so povedali v družbi.

Rovanšek je funkcijo predsednika uprave Save opravljal do 14. februarja, ko mu je sporazumno prenehala. Nadzorni svet družbe je 16. januarja za novega predsednika uprave imenoval Trobca, ki je funkcijo zasedel s 14. februarjem, so za STA danes povedali v Savi.

18 let v Savi

Rovanšek je za časnik Finance dejal, da je po 18 letih v Savi, izpeljanem prestrukturiranju skupine in izvedeni strategiji do leta 2023 iskal nove izzive, in potrdil, da se je zaposlil v skupini Prva Group.

Rovanšek je na čelo Save prišel leta 2016, potem ko je nadzorni svet družbe sprejel predlog predsednika uprave Save Aleša Aberška za sporazumno prekinitev delovnega razmerja. Pred tem je bil vodja kontrolinga v Savi in je sodeloval pri pripravi izhodišč za prestrukturiranje družbe.

Trobec je nadzornik družb Vinakoper in Pošta Slovenije, med drugim je bil tudi v nadzornem svetu Istrabenz Turizma in RTV Slovenija.