Na črpalkah opolnoči pocenitev

Regularane cene pogonskih goriv in kurilnega olja se bodo opolnoči znižale. 95-oktanski bencin se bo pocenil za 1,6 centa, tako da bo nova cena opolnoči znašala 1,744 evra. Občutneje, za 4,6 centa, se bosta pocenila dizelsko gorivo in kurilno olje. Nova cena dizelskega goriva znaša 1,833 evra, cena litra kurilnega olja pa bo od polnoči do ponedeljka 1,506 evra. Cene na bencinskih črpalkah zunaj avtocest se v Sloveniji tedensko prilagajo borznim cenam. Cene nafte brent vztrajajo nad stotimi dolarji za sod, poleg tega se je v zadnjem obdobju opazno povečala tudi vrednost ameriškega dolarja. Kljub temu se cene pogonskih goriv v Evropi postopoma umirjajo. Vzrok različnih gibanj cen nafte in cen energentov je predvsem ta, da se preskrba s pogonskimi gorivi na evropskih trgih, kljub ...