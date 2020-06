Na Hrvaškem hitijo, da bi že v 2023 plačevali z evri

Ljubljana – Sosednja Hrvaška je zdaj na zelo dobri poti, da kmalu prevzame evro in postane 20. članica evrskega območja. Od pogojev za prevzem skupne evropske valute ji zdaj po sredinem mnenju evropske komisije manjka samo še eden, obvezno dvoletno obdobje v t. i. čakalnici za evro, kot je neuradna oznaka za članstvo v mehanizmu menjalnih tečajev ERM 2.Če se Hrvaška s 1. julijem vključi v omenjeni mehanizem in uspešno prestane preizkušnjo, je zelo verjetno, da bo lahko že v začetku leta 2023 kuno zamenjala z evrom. To bi bilo olajšanje tudi za vse naše državljane, ki radi preživljajo dopust v sosednji državi in dodatna ...