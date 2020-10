Na katere tuje trge širiti poslovanje?

FOTO: Spirit Slovenija

Kaj izvažati in kam?

Privlačen nemški trg

Zanimiva italijanski in hrvaški trg

ZDA ponujajo obilo priložnosti

FOTO: Spirit Slovenija

Kam se lahko obrnete po pomoč

FOTO: Spirit Slovenija

Današnji svet je eno samo veliko tržišče, na katerem si lahko vsakdo odškrne svoj kos pogače. Slovenski trg je precej majhen, zato je. Podjetja, ki želijoSlovenija je, tudi zaradi svoje majhnosti, postala izrazito izvozno usmerjena, pretežno na trge, ki so nam blizu, tako geografsko kot kulturno. Skoraj tri četrtine vse prodaje na tujih trgih namreč realiziramo v Evropski uniji. MZakaj vas torej še ni zraven? Ali pa morda iščete priložnosti za odkrivanje novih potencialnih izvoznih trgov?V javni agenciji SPIRIT Slovenija so v sklopu spletnega portala za izvoznike – Izvozno okno pripraviliNove poslovne priložnosti v tujini prinašajo številne prednosti in nekatera tveganja, ki pa se jih da ob primerni pripravi obvladovati. Če se tega zavedate in ste proaktivni pri, potem ste na dobri poti, da vam uspe prodor v tujino.Prve korake k prodaji na tujih trgih lahko naredite že danes, tako da se lotite. Seznanite se s trendi v vaši izvozni panogi in. Pri tem vam je lahko v veliko pomoč brezplačno orodje portala Izvozno okno , ki na podlagi najnovejših statističnih podatkov omogoča primerjavo ključnih kazalnikov za kar 52 držav.Slovenska podjetja največ izvažajo v Nemčijo, Italijo, Hrvaško, Avstrijo, Francijo, Poljsko, Srbijo, Madžarsko, Rusijo ter Bosno in Hercegovino., ki je največji v EU, je za slovenske izvoznike najpomembnejši in privlačen v številnih sektorjih. Med sektorji z največjim potencialom so(kar 84 % nemških proizvajalcev načrtuje, da bodo do leta 2025 v pametne proizvodne tehnologije vložili 100 milijard EUR letno ali več),(predvsem IT-storitve v zdravstvu, farmacevtski izdelki, oprema in storitve za zobozdravstveni segment ter biotehnologija) ter, ki so za nemško vlado prednostni sektor. Razvoj digitalne infrastrukture in gospodarstva v Nemčijikibernetske varnosti, interneta stvari, masovnih podatkov, zdravstvenoinformacijskih tehnologij, računalništva v oblaku, ERP-programov, podatkovnih centrov, pametnih platform, integriranih sistemov, virtualne resničnosti in digitalnih tovarn.je eden največjih avtomobilskih trgov znotraj EU, zato ima. Italijanska kozmetična industrija, ki je v razcvetu, uvozi skoraj glavninoza svoje izdelke, zato se povečuje tudi povpraševanje. V porastu so tudi(predvsem visokotehnološke dovršene diagnostike in terapevtske opreme) terponuja priložnosti za izvoznike na področju(predvsem IKT, internet stvari, umetna inteligenca in tehnologije veriženja blokov »blockchain«) ter, kjer veliko priložnost prinaša, predvsem zaradi velikosti in raznolikosti, kar predstavlja velikanske priložnosti za izvoznike(predvsem računalniškega oblikovanja in prava).Za še več idej, kateri trgi so priložnost za vašo panogo, si oglejte najobsežnejšo slovensko zbirko informacij o poslovnem okolju držav na spletnem portalu Izvozno okno Že z nekaj kliki lahko na portalu Izvozno okno dobite prve informacije o tem, kateri trgi so primerni za vaše podjetje in kako na njih poiskati poslovne priložnosti. Lahko pa se tudi naročite na specializirane elektronske novice e-info izvozno okno in izberete področja, ki vas zanimajo. Tudi največji slovenski izvozniki so bili nekoč majhni, a so si drznili stopiti čez meje, da so zrasli.S pomočjo tistih, ki so pot, ki je pred vami, že prehodili, je bistveno lažje. Zato se lahko po pomoč pri načrtovanju in izvedbi širitve poslovanja na nove trge ali pa pri iskanju novih poslovnih partnerjev na tujih trgih, na katerih že poslujete, obrnete nain obiščete portal izvoznookno.si