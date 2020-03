Na Kitajskem se življenje vrača v normalne tirnice

Čeprav smo zadnje dni priča velikim padcem na svetovnih borzah, pa kitajski trg letos ne zaznava bistvenih padcev. Tako je delniški indeks MSCI China do 11. marca izgubil 6,09 odstotka, medtem ko je borzni indeks šanghajske in shenzhenske borze CSI300 v istem obdobju izgubil 2,10 odstotka, oboje merjeno v evrih.Delniški indeks S & P Global 1200 pa je v tem času izgubil 16,73 odstotka, indeks S & P 500 pa 15,86 odstotka vrednosti, spet merjeno v evrih.Kitajsko gospodarstvo se počasi vrača v normalne okvire. Makroekonomski kazalniki za februar tega sicer še ne potrjujejo, vendar je to mogoče razbrati iz nekaterih drugih, ki po svoji ...