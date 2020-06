Na kredit z državnim poroštvom čaka 600 podjetij

Ljubljana - »Kritično moram povedati, da drugi protikoronski paket, ki prinaša poroštveno shemo, ni zaživel. Na komercialnih bankah je več kot 600 vlog podjetij in mislim, da do danes ni odobrena še skoraj nobena,« je opozoril minister na gospodarstvo Zdravko Počivalšek.Podjetja z dobro boniteto ne dobijo likvidnostnega posojila z državnim poroštvom, čeprav so se obrnili na več kot pet bank, je bilo slišati na webinarju Gospodarske zbornice Slovenije (GZS), kjer sta gostovala Zdravko Počivalšek in predsednik GZS Boštjan Gorjup. Podjetja nedelujoča poroštvena shema močno žuli. Poroštveno shemo je treba dopolniti, je ...