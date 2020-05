FOTO:Na novo se je treba umestiti v globalne verige

V obdobju krize ponudbe se osnovne potrebe podjetij zmanjšujejo, je pa trenutna situacija dobra priložnost za trženje domačih blagovnih znamk. Slovenskim podjetjem se ponujajo priložnosti pri oblikovanju novih globalnih verig, ob neprimernem odzivu pa je po najslabšem scenariju pričakovati zgolj koriščenje konceptov preživetja, kot se je to zgodilo po osamosvojitvi in ob zadnji krizi.Kriza na strani ponudbe, ki jo je prinesel izbruh novega koronavirusa, je že prešla v krizo povpraševanja. Države so se v tem obdobju obrnile vase, kar je spremenilo tudi potrebe podjetij; večina teh želi zadovoljiti predvsem osnovne potrebe ...