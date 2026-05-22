Na obzorju dokapitalizacija Uniorja in vstop strateškega partnerja

Zreški Unior je v prvem četrtletju letos imel 743.000 evrov poslovnega izida iz poslovanja, kar je precej bolje kot v istem obdobju lani, ko so imeli več kot dva milijona evrov izgube. Tudi poslovni izid pred obdavčitvijo je bil po lanski izgubi pozitiven in je znašal 1,46 milijona evrov. V družbi pojasnjujejo, da rezultati izražajo učinke izvedenih ukrepov poslovnega prestrukturiranja in da je to dobra podlaga za finančno prestrukturiranje oziroma dokapitalizacijo družbe. Ta bi po naših informacijah lahko vključevala tudi vstop strateškega partnerja.

Unior, ki je lani po veliki predlanski izgubi sklenil z majhnim dobičkom, je po navedbah družbe v prvem četrtletju posloval nad načrti, tudi pri čistih prihodkih iz prodaje. Ti so dosegli 46,5 milijona evrov, kar je 2,9 odstotka več od načrtov, vendar nekoliko manj kot v istem obdobju lani.