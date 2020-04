Na odločitev o subvenciji ali kreditu se čaka pol leta

Zamude kljub ukrepom

Ljubljana – Tudi v času epidemije potekajo določena gradbena dela, načrtovane energetske obnove, nakupi opreme, stavbnega pohištva in podobnega. Ali pa so investitorji v fazi sestavljanja finančne konstrukcije, katere del je lahko tudi kredit ali subvencija Eko sklada. Ukrepi zoper širjenje novega korona virusa so upočasnili tudi to plat življenja. Kar je toliko bolj neugodno, ker se zanimanje za nepovratne spodbude in kredite močno povečuje.Prosilci na nekatere odločitve Eko sklada čakajo tudi po pol leta, ta čas pa se podaljšuje še zaradi odločitve Eko sklada, da bo zaradi epidemije zaprl vložišče.Na Eko skladu so, kot pojasnjujejo, sprejeli številne ukrepe za pospešitev dela, vendar so zaradi razmaha korona virusa za še večjo razbremenitev in poenostavitev dela nujne zakonske spremembe, sicer bo prihajalo do zamud v postopkih. Tega se zaveda ministrstvo za okolje in prostor, v katerega pristojnost sodi Eko sklad.Kot je v odgovor na poslansko vprašanje SMC povedal minister za okolje in prostor Andrej Vizjak, prejme Eko sklad na leto približno 20.000 vlog. Vsak dan prispe v glavno pisarno od 200 do 300 dopisov, od tam jih odpošljejo po 200. Na klicnem centru, ki deluje trikrat na teden po dve uri, dela praviloma pet ljudi, telefonske linije so v celoti zasedene.Med drugim je Eko sklad lani spremenil način dela s ciljem hitrejše obdelave vlog, postavil novo spletno stran in aplikacijo za elektronsko naročanje svetovalcev Ensvet, pridobil dodatne prostore za selitev glavne pisarne ter začel pripravo nove aplikacije za nov informacijski sistem. Dodelil je za 78 milijonov evrov nepovratnih sredstev in skoraj 60 milijonov evrov kreditov.Ekipo je kadrovsko okrepil, povečal obseg dela z drugimi razpoložljivimi možnostmi, a je zaradi ogromnega priliva vlog čakalna doba za obravnavo vlog še vedno pet mesecev. Dolgo se čaka tudi na kredit, kar je še posebej skrb zbujajoče.Eko sklad, ki je delo prilagodil ukrepom zaradi koronavirusa, trenutno obdeluje vloge, prispele oktobra lani. Čakalna doba se je tako nekoliko povečala. Kljub temu na skladu zagotavljajo, da subvencije še vedno izplačujejo v roku 60 dni od vročitve odločbe oz. prejetja popolne dokumentacije o zaključeni naložbi.Postopke bi bilo moč še pospešiti z večjo administrativno razbremenitvijo Eko sklada, to pa bo možno le s spremembo zakona o varstvu okolja ali energetskega zakona, poudarja resorno ministrstvo. Kar pomeni, da takih rešitev še ni pričakovati v kratkem, je bil njegov odgovor pod črto na omenjeno poslansko vprašanje.