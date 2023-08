Na odločitev zavarovalnice je mogoča pritožba

V nadaljevanju preberite:

Kako do denarne pomoči, ali lahko odložite plačilo davkov in posojil, kakšne so možnosti pri odsotnosti z dela, kaj storiti ob nestrinjanju z izplačilom zavarovalnih škod ... Poiskali smo odgovore na ta in druga vprašanja, ki se postavljajo prebivalcem v dneh po največji naravni katastrofi v Sloveniji.