Na pogorišče Adienta prihajajo tri podjetja

Ameriška multinacionalka Adient je dobro leto po tem, ko je napovedala, da bo zaprla proizvodnjo avtomobilskih delov na Koroškem, prodala stavbe in zemljišča na tej lokaciji. Kupci so trije: podjetje KO-SI, orodjarsko in inženirsko podjetje Alba ter trgovsko podjetje Acron.

Višine kupnine kupci ne razkrivajo. Direktor podjetja Acron Samo Lampret je povedal, da so se vsa tri podjetja za nakup odločila zaradi širitve proizvodnje. Adientovo lokacijo v neposredni bližini središča mesta si bodo razdelila približno na tretjine.

Alba, ki je v lasti družine Naue iz Nemčije, ter KO-SI, eden izmed vodilnih proizvajalcev tehnoloških izdelkov iz naravnih vlaken na evropskem trgu, že delujeta v neposredni bližini Adienta, podjetje Acron pa se bo na lokacijo preselilo iz Pameč, kjer jim prostora primanjkuje, saj se želijo s prodajo online širiti po Evropi.

Osemnajst delavcev ostaja do konca maja

Z zaprtjem Adientove tovarne, v kateri so izdelovali sestavne dele za avtomobilske sedeže in notranjo opremo avtomobilov, je delo izgubilo 430 ljudi. Jaka Šilak iz območne enote Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) je povedal, da je prva skupina lani poleti odpuščenih delavcev že dobila delo drugje, druga večja skupina je na zavodu za zaposlovanje prijavljena šele od konca decembra, zadnjih osemnajst zaposlenih pa bo odpovedi dobilo konec maja. Delavcem so bile v tolažbo visoke odpravnine, ki so bile tudi po zaslugi ZSSS precej višje, kot jih določa zakon.

Ameriška multinacionalka se je iz Slovenije umaknila zaradi nekonkurenčnosti slovenskega delovnega trga ter razmer v avtomobilski industriji, ki jo je epidemija novega koronavirusa zelo prizadela.