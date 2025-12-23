Na poziv Dovosa se je prijavilo 162 interesentov

Dovos, družba za obrambo, varnost in odpornost, je zaključila javni poziv za zbiranje nezavezujočih izjav o interesu za sodelovanje pri vzpostavitvi ali razširitvi zmogljivosti na področju obrambe, varnosti in odpornosti v Sloveniji.

Na javni poziv se je odzvalo oziroma je interes za sodelovanje izrazilo 162 interesentov, od tega 120 posameznih družb in 42 konzorcijev, kar potrjuje veliko zanimanje slovenskega gospodarstva za sodelovanje v projektih, usmerjenih v krepitev nacionalne odpornosti, tehnološke suverenosti ter dolgoročne varnosti države, so sporočili iz Slovenskega državnega holdinga, ustanovitelja Dovosa. V tem so še napovedali, da bo Dovos v prihodnjih mesecih izvedel vsebinsko analizo prejetih prijav.

Kot je znano, je bil namen poziva prepoznati partnerje, s katerimi bi Dovos sodeloval kot soinvestitor. Dovos bo z morebitnimi izbranimi interesenti sodeloval bodisi s kapitalskim vstopom z manjšinskim ali večinskim deležem bodisi z ustanovitvijo skupne družbe.

Državni holding je v pozivu kot prednostna področja opredelil tehnologije večnamenske rabe in rešitve za odpornost – denimo napredna elektronika, biotehnološke in farmacevtske rešitve, krepitev prehranske samozadostnosti –, brezpilotne sisteme in zaščito pred njimi, mobilnost in večnamensko logistično podporo, kibernetsko varnost, umetno inteligenco in digitalne tehnologije, zapolnjevanje kritičnih vrzeli, protizračno-raketno obrambo in senzoriko ter vesolje in satelitske komunikacije.

S podjetjem Dovos želimo prispevati k industrializaciji slovenskih zmogljivosti na področju obrambe, varnosti in odpornosti, je jeseni v intervjuju za Sobotno prilogo povedal predsednik nadzornega sveta Dovosa Damir Črnčec: »Želimo si, da bi čim več sredstev, ki jih bomo namenjali za omenjena področja, ostalo v Sloveniji, s tem pa tudi čim več delovnih mest, predvsem tistih z veliko dodano vrednostjo.«