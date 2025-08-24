  • Delo d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTour 2025TenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Novice

    Na zahodu (še) nič novega

    Pogled ameriške centralne banke, da počaka na vpliv carin na inflacijo, preden naredi kakršnokoli potezo, se zdi razumen.
    Ali bo ameriška centralna banka na naslednjem zasedanju naredila obrestni rez in ga pospremila s komentarjem, da več kot to za zdaj ni potrebno, ali pa bodo do naslednjega srečanja že pripravili trg, da z obrestnimi rezi še počakajo? FOTO: Sarah Silbiger/Reuters
    Galerija
    Ali bo ameriška centralna banka na naslednjem zasedanju naredila obrestni rez in ga pospremila s komentarjem, da več kot to za zdaj ni potrebno, ali pa bodo do naslednjega srečanja že pripravili trg, da z obrestnimi rezi še počakajo? FOTO: Sarah Silbiger/Reuters
    Aleš Čačovič, Triglav Skladi
    24. 8. 2025 | 15:00
    4:09
    A+A-

    Mediji izdatneje poročajo o finančnih trgih, ko na plan pridejo dogodki s predvsem negativnimi posledicami za borzni sentiment. Takšnemu dogodku smo bili nazadnje priča letos aprila, ko je ameriški predsednik Donald Trump predstavil tabelo napovedanih dvigov carin po državah. Ko se je kmalu izkazalo, da je časa za bilateralna pogajanja še dovolj, se je nervoza na delniških trgih ne samo hitro polegla, temveč se je ponekod postopoma prelevila v malodane evforijo. Takšnega pozitivizma pa zagotovo niso doživljali vlagatelji na obvezniških trgih.

    Aleš Čačovič, Triglav Skladi. FOTO: Jernej Lasič
    Aleš Čačovič, Triglav Skladi. FOTO: Jernej Lasič
    Še najvišjo rast znotraj obvez­nic so uživali vlagatelji v bolj tvegane obveznice, ki jih je bolj ponesel apetit po tveganju kot pa sprememba »netveganih« obrest­nih ali inflacijskih pričakovanj. V nasprotju z delniškimi trgi obvez­niške še vedno muči negotovost glede višine vpliva carin na inflacijo, poleg tega lahko v marsikateri državi vlagatelj najde razlog za skrbi v proračunskem primanjkljaju.

    V zadnjem obdobju se dogajajo opazne spremembe v naklonjenosti vlagateljev različnim državam. Denimo, v zgodovini še ni bilo obdobja, da bi 30-letna državna obveznica Velike Britanije prinašala več kot odstotno točko višjo donosnost kot italijanska enake ročnosti. Poleg tega še ni bilo obdobja, da bi imela hrvaška ali ciprska 10-letna državna obveznica tako nizek pribitek na donosnost nemške državne obveznice enake ročnosti. Tudi donosnost 10-letne švicarske državne obveznice ni tako odstopala od donosnosti drugih evropskih držav kot zdaj in še bi lahko naštevali.

    Od septembra bo verjetno bolj jasno, kaj dvig carin pomeni za inflacijo, saj cene energentov ne bodo več imele negativnega učinka.

    Razlogi za to so različni, vsekakor pa vsi izhajajo iz spremenjenega odnosa vlagateljev do držav izdajateljic, naj bo zaradi fiskalnih, inflacijskih ali valutnih izgledov. Ob tem pa ne smemo pozabiti na različno likvidnost obveznic med državami. Tudi različne carinske stopnje, ki so jih za države uvedle ZDA, bodo različno vplivale na lokalne inflacijske stopnje. Za zdaj povišane uvozne carine še niso bistveno odsevale v inflaciji v ZDA. K temu sta predvsem prispevala dva razloga, in sicer je bil učinek cenejših energentov na letno inflacijo še vedno negativen, po drugi strani so podjetja še v veliki meri odprodajala proizvode po uvoznih cenah pred dvigom carin. Tako so na inflacijo vplivale predvsem cene storitev, ki so se do spomladi še zniževale, od maja pa se postopoma spet dvigujejo.

    Skratka, že od septembra bo verjetno bolj jasno, kaj dvig carin pomeni za inflacijo, saj cene energentov ne bodo več imele negativnega učinka, po drugi strani pa so z avgustom tudi že začele veljati povišane carine denimo za evropske proizvode. Pogled ameriške centralne banke, da počaka na vpliv carin na inflacijo, preden naredi kakršnokoli potezo, se zdi razumen. Ni pa to povsem skladno s tržnimi pričakovanji, saj se že na naslednjem zasedanju pričakuje ponovni rez obrestne mere. Na zadnjem zasedanju Feda so bili pogledi guvernerjev na odločitev glede obresti neobičajno različni. Dva sta namreč glasovala nasprotno od drugih, in sicer za znižanje obrestne mere. Torej sta za naslednje srečanje scenarija dva. Ali bodo rez naredili in ga pospremili s komentarjem, da več kot to za zdaj ni potrebno, ali pa bodo do naslednjega srečanja že pripravili trg, da z obrestnimi rezi še počakajo. Predsednik Trump in njegov finančni minister si seveda silno želita nižjih obrestnih mer. Pa ne samo za eno odstotno točko.

    Sorodni članki

    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Ljubljanska borza

    Sava Re polletni dobiček zvišala za 30 odstotkov

    Druga največja zavarovalna skupina v Sloveniji je za osem odstotkov povečala obseg poslovanja.
    Karel Lipnik 22. 8. 2025 | 10:09
    Preberite več
    Tuji
    Gospodarstvo  |  Novice
    Kriptovalute

    Zakaj se podjetja v težavah oborožujejo z bitcoini

    Biotehnološka podjetja in hotelske verige pograbijo kriptovalute, da bi dvignili ceno svojih delnic, strokovnjaki pa svarijo pred krizo, če se trgi sesujejo.
    Financial Times 20. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Photo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Kapitalski trgi 2025: Kako preoblikovati prihranke v razvojne naložbe

    Evropski kapitalski trgi v ospredju razprav o financiranju trajnostnega razvoja, strateških projektov in prihodnosti gospodarskega napredka.
    6. 8. 2025 | 09:52
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Prihranki gospodinjstev

    Slovenci imajo na bankah čedalje več milijard evrov prihrankov

    Vrednost vlog in gotovine se je v petih letih povečala za 39 odstotkov. Slovencev druge naložbene opcije ne prepričajo.
    Karel Lipnik 12. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vremenske razmere

    Klestila toča, debela kot jajce, lahko so jo odmetavali z lopatami

    O nevihtah s točo so poročali južno od Ljubljane, iz okolice Brezovice, Drenovega Griča, Polhovega Gradca, Horjula in Vrhnike.
    23. 8. 2025 | 19:07
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Alpinizem

    Nova hiša Reinholda Messnerja: Pri 81 letih ima še ogromno ustvarjalne energije

    Eden od največjih in najpomembnejših predstavnikov svetovnega alpinizma se je lotil novega projekta.
    23. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Košarka
    V pričakovanju eurobasketa

    Zmago Sagadin: Reprezentanca slaba? Pa kaj še, vidim jo s kolajno

    Trenerska legenda Zmago Sagadin meni, da ima Slovenija najboljšo zunanjo linijo na eurobasketu.
    Peter Zalokar 22. 8. 2025 | 13:40
    Preberite več
    Tuji
    Novice  |  Svet
    Tekmovanje velesil

    Naraščajoča vojaška grožnja na Arktiki

    Odkar je Trump letos predlagal, da bi Amerika od Danske prevzela nadzor nad Grenlandijo, se je zanimanje za Svalbard še povečalo.
    The Economist 23. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Magazin  |  Zanimivosti
    Kosilo

    Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

    Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
    20. 2. 2024 | 13:35
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako do zdravih domačih citrusov: nasveti za bujno rast in bogate plodove

    Metrobov strokovnjak Vanes Husić svetuje, kako z nego, presajanjem in pravilnim gnojenjem poskrbimo za lepe in rodne citruse v posodah.
    Promo Delo 22. 8. 2025 | 09:08
    Preberite več
    Nedelo  |  Nedeljski izleti
    Vredno branja

    Vsako nedeljo nova pustolovščina – skupaj raziskujemo Slovenijo

    Slovenija skriva nešteto čudovitih kotičkov, ki čakajo, da jih odkrijemo – in v uredništvu Nedela smo se odločili, da jih obiščemo skupaj z vami.
    20. 6. 2025 | 13:40
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    13. Triglav tek: v družbi slovenskih športnikov bomo tekli za dober namen

    V čudovitem okolju parka Brdo pri Kranju bo 13. septembra že 13. Triglav tek. Tudi letos si lahko obetamo izjemen športno-družabni dogodek z dobrodelno noto.
    Promo Delo 20. 8. 2025 | 08:17
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Intervju

    Čez dve leti se zeleni prehod lahko ustavi

    Največ bi za priključevanje obnovljivih virov naredili z uvedbo omrežnine za zakupljeno, a neuporabljeno moč, pravi Ivan Šmon.
    Borut Tavčar 23. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Izvozniki

    Kje so še neizkoriščene priložnosti za rast izvoza

    Za podjetja sta nujni sposobnost hitre prilagoditve in čimprejšnja diferenciacija, tako geografsko kot po namembnih trgih.
    Marjana Kristan Fazarinc 22. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetja

    Z izgubo lastnika podjetje lahko zaide v težave

    Zavarovanja lahko pomagajo pri poplačevanju kredita. Podjetniško življenje pogosto negativno vpliva na zdravje.
    Milka Bizovičar 21. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Nove varnostne tehnologije

    Program za varovanje digitalnega gospodarstva

    Veliki vložki v inovacije na področju kibernetske varnosti.
    Marjana Kristan Fazarinc 21. 8. 2025 | 05:30
    Preberite več

    Več iz teme

    borzna analizaobvezniceinflacijaobrestne mereFed

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Svet
    Popusti

    Avstrijska vlada zaradi zavajanja toži Spar, Hofer, Lidl in Billa

    Avstrijska vlada toži Billa, Spar, Hofer in Lidl zaradi zavajajočih popustov, saj naj bi kršili zakonodajo o označevanju najnižje cene v zadnjih 30 dneh.
    24. 8. 2025 | 15:08
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    VN Madžarske

    Na Balaton parku sedmica Marca Marqueza

    Španec je na novi stezi v Balaton parku še sedmi zaporedni dirkaški konec tedna vknjižil zmagi v sprintu in klasični dirki svetovnega prvenstva v moto GP.
    24. 8. 2025 | 15:07
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Anne-Kathrin in Gordan Godec

    Luksuz je za nas nekaj zelo osebnega

    Anne-Kathrin in Gordan Godec sta iz stoletne razvaline v Vinodolski dolini ustvarila butični hotel, kjer gostje ostajajo, ustvarjajo in pripovedujejo zgodbe.
    Petra Kovič 24. 8. 2025 | 15:00
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Trg obveznic

    Na zahodu (še) nič novega

    Pogled ameriške centralne banke, da počaka na vpliv carin na inflacijo, preden naredi kakršnokoli potezo, se zdi razumen.
    24. 8. 2025 | 15:00
    Preberite več
    Kultura  |  Film & TV
    Filmski festival

    Srce Sarajeva filmu Veter govori mi in kvartetu igralk v Kuklinem filmu Fantasy

    Srce Sarajeva je letos utripalo tudi slovensko. Najboljši film je Veter govori mi, srce Sarajeva za najboljšo igro pa kvartet igralk v Kuklinem filmu Fantasy.
    Vesna Milek 24. 8. 2025 | 14:54
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Anne-Kathrin in Gordan Godec

    Luksuz je za nas nekaj zelo osebnega

    Anne-Kathrin in Gordan Godec sta iz stoletne razvaline v Vinodolski dolini ustvarila butični hotel, kjer gostje ostajajo, ustvarjajo in pripovedujejo zgodbe.
    Petra Kovič 24. 8. 2025 | 15:00
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Trg obveznic

    Na zahodu (še) nič novega

    Pogled ameriške centralne banke, da počaka na vpliv carin na inflacijo, preden naredi kakršnokoli potezo, se zdi razumen.
    24. 8. 2025 | 15:00
    Preberite več
    Kultura  |  Film & TV
    Filmski festival

    Srce Sarajeva filmu Veter govori mi in kvartetu igralk v Kuklinem filmu Fantasy

    Srce Sarajeva je letos utripalo tudi slovensko. Najboljši film je Veter govori mi, srce Sarajeva za najboljšo igro pa kvartet igralk v Kuklinem filmu Fantasy.
    Vesna Milek 24. 8. 2025 | 14:54
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Vrhunska implantologija, ki vrača nasmeh in spreminja življenja

    Fiksni zobje v enem dnevu in napredne implantološke rešitve tudi brez čeljustne kosti – to je izkušnja, ki jo omogoča Ortoimplant DENTAL SPA.
    Promo Delo 18. 8. 2025 | 09:34
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Ljubljanske mlekarne: podjetje, ki prisluhne zaposlenim

    »Lažje je delati, če si prijatelj,« je povedala ena od mladih poznavalk mleka v videu, ki so ga v Ljubljanskih mlekarnah posneli z otroki svojih zaposlenih.
    Promo Delo 18. 8. 2025 | 09:56
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Osteoartroza: Kako obvladati bolečine, izboljšati gibljivost sklepov

    Dolgotrajna obraba sklepnega hrustanca vpliva na kakovost življenja. Prepoznajte osteoartrozo in ukrepajte pravočasno.
    Promo Delo 19. 8. 2025 | 09:05
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Merkur zavarovalnica Poslovna etapa prvič na L’Étape Slovenia by Tour de France

    Merkur zavarovalnica L’Étape Slovenia 2025 v Kranj premierno prinaša poslovno etapo Business Ride, 34 kilometrov dolgo preizkušnjo za dvojice.
    Promo Delo 22. 8. 2025 | 10:44
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Otok Lanzarote – popolna izbira na Kanarskih otokih

    Ko osrednjo Evropo zajame mraz, se Kanarski otoki kopajo v soncu in prijetnih temperaturah.
    Promo Delo 22. 8. 2025 | 12:34
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Obvestilo o prenosu portfelja zavarovalnih pogodb

    Objavljamo uradno sodno obvestilo, ki ga je pripravil Gospodarski oddelek irskega Visokega sodišča.
    Promo Delo 19. 8. 2025 | 12:10
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Tako boste nakupovali preudarno in prihranili denar

    Ob koncu poletja, po izdatkih za dopust in nakupljenih potrebščinah za novo šolsko leto, se marsikdo sooča z omejenim proračunom.
    Promo Delo 21. 8. 2025 | 08:31
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Odlična ideja za kosilo: fižolova juha s čipsom

    Latinskoameriška kuhinja navdušuje s preprostostjo, a hkrati z bogastvom okusov in toplino domačih jedi.
    Promo Delo 18. 8. 2025 | 15:17
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTour 2025TenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo