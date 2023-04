Nabava energentov in proizvodnja vse bolj urejeni

V nadaljevanju preberite:

Preskrba z energenti se je v državah EU in tudi v Sloveniji že skoraj povsem uredila, vendar ostajajo cene višje kot pred izbruhom krize in so tudi višje kot drugod po svetu. Opolnoči bi se morale nekoliko znižati cene pogonskih goriv. Kaj pa lahko pričakujemo srednjeročno? Se bodo znižale tudi cene drugih energentov?