Načrt za reševanje danskega pionirja hujšanja

Novo Nordisk s temeljito preobrazbo vstopa v boj za ponoven prevzem vodilnega mesta na področju zdravil proti debelosti.

Ko je Novo Nordisk junija leta 2021 v ZDA lansiral wegovy, svojo pionirsko injekcijo za hujšanje, se je zdelo, kot da »teče v temen predor«, se spominja Maziar Mike Doustdar, ki je avgusta prevzel vodenje tega danskega farmacevtskega podjetja. Čeprav so v podjetju vedeli, da se jim ponuja izjemna priložnost, niso znali oceniti, kako veliko bo povpraševanje in od kod bo prišlo. In Novo Nordisk je nato podlegel težavam vodilnega na tem področju, pravi Doustdar. Več kot dve leti je imelo to podjetje celoten trg zdravil za hujšanje zase. Do leta 2023 je prodaja wegovyja v ZDA dosegla 4,3 milijarde dolarjev. Tega leta pa je Eli Lilly, konkurenčni proizvajalec zdravil, ki je pozorno spremljal napake podjetja Novo Nordisk, lansiral lastno injekcijo za hujšanje z imenom zepbound. Naslednje leto ...