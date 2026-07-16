Nad ameriško finančno prevlado se zgrinjajo temni oblaki

Prejšnji mesec je Jamieson Greer, glavni ameriški trgovinski uradnik, potožil, da brazilski sistem za takojšnja plačila Pix neupravičeno ogroža položaj ameriških podjetij, kot sta Visa in Mastercard. ZDA so zato predlagale uvedbo dodatne 25-odstotne carine za Brazilijo. Toda Brazilcev to očitno ni ganilo. »Pix je brazilski dosežek in ne bomo se mu odrekli,« je dejal brazilski predsednik Luiz Inácio Lula da Silva, pogost kritik ameriške oblasti. Celo njegov desničarski tekmec Flávio Bolsonaro je izjavil, da se sistemu ni pripravljen odpovedati. Namesto tega je predlagal kompromis, po katerem bi se Brazilija zavezala, da Pixa ne bo povezala s čezmejno plačilno infrastrukturo, ki bi konkurirala ameriški. Ta pripetljaj dobro ponazarja novo geopolitično stvarnost svetovnih financ. Medtem ko ...