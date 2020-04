Nadgrajena bo ponudba kritja zavarovanja kredita za izvoz

Vse potrebne izvedbene akte poroštvenega zakona, ki je bil sprejet, že intenzivno pripravljamo skupaj v sodelovanju z ministrstvom za finance, sporočajo s SID banke. Za njegovo polno implementacijo bo treba sprejeti še vladno uredbo. Poročali smo, da bo besedilo uredbe za obravnavo pripravljeno prihodnji teden. S poroštveno shemo, ki jo bo izvajala SID banka, bo nadgrajena tudi ponudba kritja Republike Slovenije v okviru sheme zavarovanja kredita za pripravo na izvoz, pri čemer lahko izvoznik zaprosi za kredit bodisi pri SID banki ali poslovni banki ter zavarovanje v obliki zavarovalne police RS uredi z banko izdajateljico in SID banko, so nam pojasnili v razvojni banki.Podjetjem bodo kmalu na voljo preko poslovnih bank brezplačne portfeljske garancije za mala in srednje velika podjetja ter za velika podjetja, s čimer bodo lahko izboljšala svoj dostop do virov financiranja, prejela ugodnejše pogoje zadolževanja, saj bo SID banka kot izvajalka finančnih instrumentov zagotovila delno kritje tveganja izgube iz naslova kreditov danih podjetjem po pogojih instrumentov, so dodali.