Nadzorni svet Petrola pravkar o zamenjavi Nade Drobne Popovič

Ob 15. uri se je začela seja nadzornikov Petrola, ki bodo predvidoma razpravljali tudi o zamenjavi predsednice uprave družbe Nade Drobne Popovič. Za zdaj ni znan razplet seje nadzornega sveta, a po naših neuradnih informacijah naj bi bile možnosti, da bi ostala na čelu energetske družbe, majhne.

Na vrh uprave z vrha nadzornega sveta

Nada Drobne Popovič je vodenje uprave Petrola prevzela leta 2019; tega leta se je nadzorni svet pod njenim vodstvom razšel s tedanjo upravo pod vodstvom Tomaža Berločnika, Nada Drobne Popovič pa je postala začasna predsednica uprave. Januarja naslednje leto ji je nadzorni svet podelil polni mandat predsednice uprave.

Nada Drobne Popovič je ostala na čelu Petrola tudi po tem, ko je Janševa vlada leta 2020 prenovila nadzorni svet. Sedanji Golobovi vladi ni uspelo z zamenjavami v nadzornem svetu, saj SDH na skupščini ni uspelo zbrati dovolj glasov za predčasno razrešitev Aleksandra Zupančiča, sicer nekdanjega vodje kabineta okoljskega ministra Andreja Vizjaka.

Nadzorni svet Petrola tako še vedno vodi Janez Žlak, nekdanji predsednik uprave Slovenskega državnega holdinga v času Janševe vlade. Predstavniki kapitala v nadzornem svetu so še Borut Vrviščar in Mladen Kaliterna, ki sodita v krog delničarja Darija Južne, Mario Selecky iz češko-slovaške skupine J&T ter Alenka Urnaut in Aleksander Zupančič.

Letos se Petrolu obeta rekordni dobiček

Petrol bo letos zelo verjetno dosegel rekordni dobiček, pri čemer je ta predvsem posledica prevzema hrvaškega trgovca Crodux v zaključku leta 2021.

Petrol je v prvih devetih mesecih ustvaril 95,2 milijona evrov čistega dobička, ki pripada delničarjem družbe, kar je skoraj petkrat več kot v istem obdobju lani in desetino več kot leta 2021. Lani je imel Petrol težave zaradi zamrznitve cen energentov, njegova hčerinska družba Geoplin pa je bila v stiski zaradi prekinitve pogodbe z ruskim Gazpromom. Zato je skupina ostala brez dobička.

Zaradi nižjih cen energentov pa so prihodki letos četrtino manjši kot lani in po devetih mesecih znašajo 5,2 milijarde evrov. Kosmata prodajna marža, torej razlika med nabavno in prodajno vrednostjo izdelkov, se je povečala za desetino in po devetih mesecih znaša 447 milijonov evrov.

Količinska prodaja goriv je letos manjša za šest odstotkov. Petrol upad prodaje delno pojasnjuje s tem, da je imela Slovenija v prvi polovici lanskega leta nižje cene od okoliških držav. Poleg tega je zaradi toplega vremena letos močno upadla prodaja kurilnega olja, tako v Sloveniji kot na Hrvaškem.

Regulacija cen goriv že tradicionalno moti Petrol in njene nedržavne delničarje. FOTO: Jure Eržen/Delo

Za 17 odstotkov se je medletno zmanjšala tudi prodaja zemeljskega plina in za pet odstotkov prodaja električne energije, je še razvidno iz zadnjega četrtletnega poročila.

Ob uspehu letošnjega poslovanja je treba omeniti še 63,4 milijona evrov drugih prihodkov, kjer ima terjatev do Borzena zaradi nadomestila za električno energijo in zemeljski plin. Predvidevamo, da je to terjatev vzpostavila hčerinska družba Geoplin, ki je v 74-odstotni lasti Petrola. Družba sicer ne razkriva poslovanja prodajalca plina, vendar pa je iz poslovnih izkazov mogoče razbrati, da ima Geoplin tudi letos izgubo.

Lani je imel Geoplin veliko težav zaradi prekinitve pogodbe z Gazpromom, kar je družbo prisililo v mrzlične nabave nadomestnih količin plina. Petrol in Geoplin sta zaradi kršitve pogodbe o dobavi plina sprožila arbitražni postopek. Zaradi prekinitve pogodbe se je Geoplin znašel tudi v veliki finančni oziroma likvidnostni stiski in nekaj časa je kazalo, da bo nujna dokapitalizacija Geoplina, ki pa je težko izvedljiva zaradi državnega deleža. Težave Geoplina je nato rešil Petrol z lastnimi sredstvi in jamstvi.

V tožbi proti državi

Precej bolj pereči pa sta tožbi Petrola proti Sloveniji in Hrvaški zaradi lanske zamrznitve cen. Petrol toži Slovenijo za 106,9 milijona evrov, ki naj bi jih morala Slovenija povrniti Petrolu v skladu z veljavnim zakonom o nadzoru cen. Tožba je bila vložena maja letos, Slovenija pa je zavrnila postopek mediacije, je razvidno iz četrtletnega poročila trgovca. Tožba je zapuščina regulacije iz časa vlade Janeza Janše, ki je na ta način, neuradno tudi po prepričanju aktualne oblasti, oteževal delo tako Petrolu kot prihodnji vladi.

Na Hrvaškem je bil Petrol zaradi nadzora cen oškodovan za 55,9 milijona evrov. A ta tožbeni zahtevek še ni bil podan. Trgovec je čakal na odločitev ustavnega sodišča, ki je presojalo ustavnost ukrepov na podlagi zahteve malih distributerjev goriv. Ustavno sodišče je ugotovilo, da je bila regulacija skladna s predpisi in Petrol zdaj pripravlja nov zahtevek za povračilo škode, ki ga bo posredoval hrvaškemu državnemu odvetništvu.

Petrol bo v Sloveniji na vseh primernih bencinskih črpalkah postavil sončne elektrarne, ki pa bodo pokrile le del njegovih lastnih potreb. FOTO: Petrol

Želijo prosti trg za cene goriv

Petrol, in njegovi nedržavni delničarji, se že leta zavzemajo za odpravo regulacije cen goriv v Sloveniji. Pred leti so naftni trgovci s to pobudo uspeli, a je bila regulacija ponovno vzpostavljena sredi lanskega leta s ciljem umiritve cen energentov. Postavlja se vprašanje, ali ta razlog še obstaja. Slovenija je sicer pred tem regulirala ceno energentov vse do leta 2020, ko je bilo ugotovljeno, da ne obstajajo več razlogi za prevlado tržnega položaja, zaradi katerega bi bila regulacija potrebna. Če bi jo hotela vlada uvesti ponovno, bi tako morala ugotoviti bistveno spremembo razmer.

Strateška preobrazba v energetsko družbo

Strateški izziv Petrola pa je njegova preobrazba iz naftnega trgovca v energetsko družbo. Petrol okoli polovico prihodkov ustvari s prodajo naftnih derivatov, okoli 43 odstotkov prihodkov je prodaja drugih energentov (vključno s plinom) in z njimi povezanih rešitev, okoli osem odstotkov pa predstavljajo prihodki od prodaje trgovskega blaga. Predvsem poseganje na področje elektrike povzroča trenja v politiki, saj je to področje pretežno v domeni državnih družb. Petrol je sicer lastnik prodajalca elektrike E3, s katerim konkurira državnim podjetjem, vključno z Gen-I.

Več težav pa ima z gradnjo obnovljivih virov. V Sloveniji bo sicer na vseh primernih bencinskih črpalkah postavil sončne elektrarne, ki pa bodo pokrile le del njegovih lastnih potreb. Zaradi splošnega nasprotovanja obnovljivim virom in dolgih birokratskih postopkov pa v Sloveniji ne izvaja večjih investicij v obnovljive vire. Povsem drugače je na Hrvaškem, kjer je že postavil polje vetrnih elektrarn Glunča in Ljubač.

Tudi te naložbe pa so postale predmet nadzora zaradi cene investicije. Podobno velja tudi za nakup Zagorskog metalca in še nekaterih prevzemov, ki jih je sicer izvedla že prejšnja uprava pod vodstvom Tomaža Berločnika.