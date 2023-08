Nadzornike bodo terjali za 16 milijonov evrov in obresti

V Luki Koper so prek spletnih strani Ljubljanske borze obvestili javnost, da so prejeli sodbo višjega sodišča v Kopru, ki je potrdilo sodbo sodišča prve stopnje glede odškodninske odgovornosti nekdanjih članov nadzornega sveta družbe, ko jo je vodil Robert Časar. Osem nadzornikov je namreč leta 2008 potrdilo sklep uprave o nakupu desetodstotnega deleža logističnega holdinga Trade Trans Invest (TTI) iz Slovaške, kar je imelo v nadaljevanju negativne poslovne posledice na Luko Koper. S pravnomočno sodbo jim tako grozi plačilo odškodnine Luki v višini več kot 16 milijonov evrov (natančno 16.387.100 evrov) s pripadajočimi obrestmi.

Gre za nekdanje nadzornike Marjana Bezjaka, Orjana Bana, Borisa Bradača, Olgo Franca, Metoda Mezka, Nebojšo Topića, Marka Valentinčiča in Bojana Zadela. Odškodninska tožba proti Časarjevi upravi, v kateri so bili še Aldo in Marjan Babič ter Boris Marzi - zaradi še nedokončanega kazenskega postopka v zvezi s tem - poteka ločeno.

Tožba zaradi preplačane naložbe

Tožbo proti nekdanjim Luškim nadzornikom je vložila uprava Luke Koper pod Časarjevim naslednikom Gregorjem Veselkom, leta 2010. Razlog je bil, da je Luka za 10-odstotni delež v TTI odštela 25,8 milijona evrov, pri čemer na poslovanje družbe ni imela odločilnega vpliva oziroma ni prišlo do izkoristka napovedovanih sinergijskih učinkov. Uprava Gregorja Veselka je na osnovi izvedenskega mnenja sklenila, da je Luka naložbo preplačala za skoraj 20 milijonov evrov.

Odškodninska tožba proti upravi Roberta Časarja zaradi še nedokončanega kazenskega postopka v zvezi s tem poteka ločeno. FOTO: Vojko Rotar

SDH zavrnil simbolično poravnavo

O tej zadevi so različna sodišča že večkrat odločala. Tako je pred tremi leti višje sodišče potrdilo pravnomočno sodbo, ki je nekdanje nadzornike odvezala odgovornosti. Luka je vložila revizijo postopka na vrhovno sodišče, a je uprava, ki jo je vodil Dimitrij Zadel, predlagala simbolično poravnavo z nekdanjimi nadzorniki v višini 248.000 evrov. Marko Globevnik, pooblaščenec nekdanjih delavskih predstavnikov v nadzornem svetu (Bana, Bradača in Topića), je pred dvema letoma za Delo povedal, da nekdanji nadzorniki nimajo dovolj premoženja niti, da bi plačali vse stroške postopka, kaj šele zahtevano odškodnino. Na skupščini Luke pa je tedaj Slovenski državni holding (SDH) glasoval proti. Naknadno je sicer vrhovno sodišče razveljavilo pravnomočno sodbo in zahtevalo ponovitev sodnega postopka, v katerem pa se je za nadzornike drugače obrnilo.

Nadzorniki se bodo pritožili

»Vsekakor se bomo pritožili. Imamo dober tim odvetnikov in verjamem, da bomo na koncu uspešni,« pravi Metod Mezek, eden od toženih nekdanjih nadzornikov, ki ga odškodninski postopek bremeni že 13 let. Sam pravi, da vsi nekdanji nadzorniki stojijo za svojim ravnanjem in da so bili korektni pri opravljanju svojega dela. To, da se zadeva toliko časa vleče in da Luka vztraja s tožbenim zahtevkom, ki ga nihče med njimi ne more poravnati, je po njegovem posledica nekaterih parcialnih interesov, predvidoma tudi odvetniških.