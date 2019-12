Nadzorniki Mercatorja potrdili investicijo v logistični center

Preberite tudi: Mercator stavi na priročne trgovine

»Nadzorni svet družbe Poslovni sistem Mercator je sprejel prenovljeno petletno poslovno strategijo, ki še vnaprej kot ključno usmeritev poudarja Mercator kot najboljšega lokalnega trgovca na vseh trgih, kjer opravlja svojo osnovno dejavnost. Nadzorni svet je v skladu s sprejeto strategijo podprl upravo pri aktivnostih za sklenitev strateških dolgoročnih pogodb z lokalnimi dobavitelji,« so sporočili iz Mercatorja.Poleg strategije je podporo dobil tudi nov logistično-distribucijski center v Ljubljani, ki bo znatno zvišal stroškovno učinkovitost, poenostavil delovne procese in razbremenil zaposlene, bistveno pa bo tudi olajšal sodelovanje z lokalnimi in drugimi dobavitelji. Novi logistično-distribucijski center v BTC v Ljubljani bo po načrtih zgrajen do konca leta 2021.Mercator je sicer v postopku prenosa na Fortenovo (naslednica Agrokorja), slovenski dobavitelji pa se s Fortenovo pogajajo za sporazum o medsebojnem sodelovanju.