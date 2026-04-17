Nadzorniki Petrola zavrnili zahtevo po reviziji poslov, SDH napoveduje ukrepe

Nadzorni svet Petrola je preučil zahtevo za sklic skupščine delničarjev Slovenskega državnega holdinga (SDH) in države ter na podlagi več pravnih vidikov vse predlagane točke za uvrstitev na dnevni red skupščine zavrnil, so danes sporočili iz družbe. V SDH so zaradi odločitve zaskrbljeni in napovedujejo, da bodo v okviru zakonskih pristojnosti sprejeli nadaljne ukrepe. Ker so več kot petodstoni lastniki, lahko revizijo poslov zahtevajo prek sodišča.

Kot je znano, sta SDH in država zahtevala sklic skupščine in zanjo predlagala devet točk. Delničarji naj bi odločali o izvedbi posebne revizije. Nadzorni svet Petrola, ki mu predseduje Vesna Južna, je ocenil, da so »nekateri predlogi nedopustni (kot je točka, po kateri naj bi se presojal vpliv na vodenje poslov, kar ne more biti predmet posebne revizije), nekateri niso dovolj določni, predvsem pa kot celota posegajo v zelo širok obseg poslovanja družbe Petrol«.

Dodali so, da so zelo široko zastavljene posebne revizije v nasprotju s konceptom 'posebnosti', na kateri temelji ureditev posebne revizije.

Brez uvrstitve na dnevni red

»Točke, ki so jih delničarji SDH in Republike Slovenije predlagali, niso bile obrazložene, kljub temu da sta delničarja navedla, da razlogi za uvedbo posebne revizije obstajajo, prav tako niso bili navedeni razlogi za sklic skupščine. Kljub posebnemu pozivu družbe Petrol predlagateljem svetujemo, da podajo obrazložitev za uvrstitev posameznih točk in predlogov sklepov na dnevni red skupščine, tega do današnjega dne niso storili,« so navedli v Petrolu, kjer menijo, da bi to morali storiti.

»Glede na to, da družba do dne sklica redne letne skupščine ni prejela navedenih obrazložitev, in ostale navedene razloge nadzorni svet ni potrdil uvrstitve predlaganih točk na dnevni red skupščine delničarjev Petrol,« so dodali.

SDH je po naročilu vlade zahteval imenovanje posebnega revizorja, predvsem zaradi pomanjkanja goriva na Petrolovih servisih v drugi polovici marca. SDH pa je nato revizijo poslov še razširil. Med drugim je zahteval preveritev poslovanja Petrola s Perspektivo FT, družbo Darija in Vesne Južna, ki je skupaj s povezanimi družbami približno desetinska solastnica naftnega trgovca.

V SDH zaskrbljeni

»SDH izraža resno zaskrbljenost nad ravnanji uprave in nadzornega sveta družbe Petrol, d.d., pri realizaciji zakonite zahteve za izvedbo posebne revizije posameznih poslov. V SDH ocenjujemo, da omenjena ravnanja niso v skladu z veljavno zakonodajo in najvišjimi standardi korporativne integritete, kar je za organe upravljanja in nadzora v javni delniški družbi nesprejemljivo. Aktivnosti, ki so usmerjene v izogibanje spoštovanja zakonitih zahtev delničarjev in neutemeljeno odlaganje posebne revizije, le še dodatno potrjujejo nujnost neodvisnega strokovnega pregleda določenih področij poslovanja družbe, kar je v neposrednem interesu vseh njenih delničarjev,« pa so se na odločtev Petrola odzvali v SDH. Državni lastniki imajo sicer skupaj v Petrola trgovcu tretjinski delež.

Zakonca Južna sta vse sicer vse očitke o vplivu na poslovanje Petrola zanikala.

Redna skupščina Petrola, ki je bila predvidena za 21. maj, še ni bila sklicana. Prejšnji teden so iz družbe sporočili, da za letos predlagajo 2,5 evra dividende na delnico, kar je 40 centov več kot lani.