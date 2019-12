Nadzorniki Telekoma zapolnili upravo družbe

Nadzorni svet Telekoma Slovenije (TS) je na mesto predsednika uprave družbe imenoval dosedanjega podpredsednika uprave Tomaža Seljaka, ki je sicer družbo s polnimi pooblastili v letošnjem letu vodil tudi v obdobju od 16. aprila do 15. septembra in od 14. novembra dalje (ko so je odstopil Matjaž Merkan, dotedanj predsednik uprave), so sporočili iz TS. Seljak štiriletni mandat nastopi 10. decembra 2019. Seljak je magister elektrotehnike.



Nadzorniki so na mesto člana uprave, odgovornega za področje tehnologije, imenoval Matjaža Beričiča. Beričič ještiriletni mandat na mestu člana uprave družbe nastopi 10. decembra 2019. Matjaž Beričič je magister elektrotehnike. Skozi celotno kariero deluje na področju razvoja omrežja.