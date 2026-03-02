Nafta brent presegla 80 dolarjev za sod, velik zdrs Ljubljanske borze

Evropski borzni indeksi so globoko zdrsnili, rastejo le delnice naftnih in orožarskih družb.

Napad ZDA in Izraela na Iran je pričakovano potopil borzne indekse in zvišal cene surovin. Nafta brent se je od četrtka podražila za 13 odstotkov in cena je znova presegla mejo 80 dolarjev za sod. Indeksi azijski borz so se ponoči znižali od enega do treh odstotkov, evropske borze pa so se odprle pri okoli dveh odstotkih nižje od petkovega zaključka. Padec vsaj za odstotek se nakazuje tudi na ameriških trgih, kjer se bo trgovanje začelo popoldne. Cena nafte brent je malo po odprtju evropskih borz presegla mejo 80 dolarjev za sod, kar je najvišja vrednost po lanskem januarju. Cena se je nato, vsaj začasno nekoliko znižala, a ostaja bistveno višje kot v petek. Vzrok je seveda najverjetneje v težavah z oskrbo, saj je na širšem območju, na katerega vpliva napad ZDA in Izraela na Iran, kar ...