Nafta dražja po ameriški likvidaciji iranskega generala

Vlagatelji so negotovi, potem ko so ZDA v zračnem napadu v Iraku ubile poveljnika elitnih enot iranske Revolucionarne garde generala Iran je organiziral obleganje ameriškega veleposlaništva v Iraku , ZDA pa se odločile za povračilne ukrepe. Solejmani je menda načrtoval napade na ameriške diplomate in vojake v Iraku ter v celotni regiji in menda tudi odobril zadnji napad protestnikov na ameriško ambasado v Bagdadu.Na likvidacijo so se odzvali mednarodni trgi, sod surove nafte se je podražil za štiri odstotke in se približal psihološki meji 70 dolarjev za 156-litrski sod.Šanghajski indeks SSE Composite je 0,05 odstotka niže, hongkonški Hang Seng izgublja 0,51 odstotka, singapurski STI je 0,67 odstotka pod izhodiščem. Seulski Kospi je končal 0,06 odstotka višje. Tokijska borza je bila zaradi praznika zaprta.ZDA pravijo, da je šlo za preventivni napad, da bi preprečili prihodnje iranske napade.