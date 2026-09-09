Nafta znova nad sto dolarjev, v torek nova podražitev goriv

Cena surove nafte vrste brent se je znova dosegla sto dolarjev za sod, potem ko ta teden ZDA in Iran stopnjujeta napade na komercialne ladje, predvsem tankerje, ob Hormuški ožini in naftno infrastrukturo na območju. Že po polovici tedna je tako mogoče ugotoviti, da se bodo goriva v torek znova opazno podražila. Brent je mejo stotih dolarjev dosegel kmalu po napadu na Iran, v prvi polovici marca. Konec aprila se cena približala 120 dolarjev za sod, a je nato zdrsnila, delno zaradi zmanjšanja intenzivnosti spopadov, predvsem pa zato, ker je kupcem nafte po svetu uspelo vzpostaviti nadomestne nabave. Čeprav je konec junija vzpostavljeno premirje kmalu propadlo, pa prav zaradi vzpostavljenih vzporednih nabavnih kanalov to ni več sprožilo skokovite rasti cen nafte. Tudi promet skozi ožino je ...