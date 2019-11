Nafti koristi odjuga v trgovinski vojni

Globalni delniški indeksi so od najnižjih oktobrskih vrednosti zrasli za dobrih osem odstotkov in s tem vlagateljem prinesli približno 3,6 bilijona dolarjev premoženja. Bikovski trendi znotraj splošnega dolgoročnega trenda so seveda zelo dobrodošli, saj ustvarjajo dodano vrednost iz nič, pri čemer zelo pozitivno vplivajo na poslovno in potrošniško zaupanje.Seveda trendi ne trajajo večno in nikoli ne tečejo v ravni liniji, se pa približujemo najdonosnejšemu obdobju leta, zato indeksi lahko še podaljšajo zelene dneve do konca leta. Potek novic je bil pozitiven v zadnjih dveh tednih. ZDA in Kitajska krpata nesoglasja o ...