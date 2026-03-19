Naftna cenovna vojna

Za iranski režim, ki se spoprijema z eksistencialno krizo, je dvig cen nafte ključno merilo uspeha.

Viralni iranski propagandni video, posnet v slogu filma Lego, je ponudil vpogled v to, kako Teheran razglaša zmago na eni glavnih front v vojni z ZDA: na naftnem trgu. Sedem oboroženih gliserjev dirja proti tankerjem, da bi zaprli ladijski promet v Hormuški ožini. Finančniki jokajo in se tresejo, medtem ko cene nafte skokovito rastejo. Arabci obupano opazujejo, kako se prodaja nafte sesuva. Videoposnetek in dejanska vojna, zaradi katere se je zaprla ožina in so tankerji v plamenih, razkrivata, kako so strmo naraščajoče cene nafte postale eno najmočnejših orožij Irana v konfliktu, ki je povzročil tudi veliko človeških žrtev. »Energetski trgi so bojišče, na katerem se dogaja naslednja faza konflikta,« pravi Geoffrey Pyatt, nekdanji svetovalec za energetiko v Beli hiši. »Iran zdaj očitno ...