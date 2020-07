FOTO:Naftni trg zajelo zatišje pred novo nevihto

Ljubljana - Slovenija ima trenutno najnižje cene pogonskih goriv v soseščini. Po podatkih biltena evropske komisije imajo naši južni sosedje že skoraj za petino višje povprečne cene. Za nekaj odstotkov višje so tudi povprečne cene goriv pri naših severnih in zahodnih sosedih. Italija je z naskokom najdražja.Ceni 95-oktanskega bencina in dizelskega goriva ob regionalnih cestah že vse od 7. aprila ne smeta biti višji od evra. Finančno ministrstvo je zlom cen nafte najprej izkoristilo za izdatno zvišanje trošarin, toda ob okrevanju cen nafte so zdaj trošarine na dizel že najnižje po letu 2011, na bencin pa tako nizkih ...