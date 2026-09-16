Naftni velikani spet iščejo priložnosti za rast

To leto naj bi bilo za naftne družbe polomija. Napovedovalo se je, da bo referenčna cena surove nafte brent zaradi »superpresežka« ponudbe padla pod 60 dolarjev za sod, potem ko je leta 2025 znašala 68 dolarjev, leta 2024 pa 80 dolarjev. Namesto tega je vojna, ki jo vodi Donald Trump, v Zalivu cene potisnila v trimestne vrednosti. Številni analitiki zdaj pričakujejo, da bo povprečna cena leta 2026 znašala 85 dolarjev ali več; nekateri napovedujejo celo 120 dolarjev za sod, če se bodo napadi na ladje v Hormuški ožini nadaljevali. Enajstega septembra je Savdska Arabija po napadu z brezpilotnim letalnikom zaprla svoj naftovod vzhod–zahod, alternativno pot za izvoz nafte. INFOGRAFIKA: DeloNepričakovano zvišanje cen se je v panogi izkazalo za blagoslov. Delnice naftnih in plinskih družb po ...