Nagrade v Gorenju zanetile vojno med vodstvom in sindikatom

Kaj hoče sindikat?

Ljubljana – Odločitev vodstva Hisens Gorenja, da bo med zaposlene razdelilo dva milijona evrov bonusov iz prihrankov, je v družbi zanetila pravo vojno. Sindikat zahteva izplačilo po načelu uravnilovke, v nasprotnem primeru za ponedeljek grozijo z dveurno stavko.Gorenje je še spomladi zaradi padca naročil načrtovalo množična odpuščanja, nato pa se je poslovanje izboljšalo in so namesto zmanjševanja števila zaposlenih v proizvodnji dodatno zaposlili še okoli 500 ljudi . Zaradi velikega obsega dela se je vodstvo družbe odločilo zaposlenim v vseh Gorenjevih tovarnah, vezanih na proizvodnjo, izplačati izredne bonuse iz prihrankov za avgust in še prihodnje tri mesece.V družbi pojasnjujejo, da nagrade temeljijo »na doseganju ciljev posameznih tovarn in ustvarjenih prihrankih iz tega naslova ter se od tovarne do tovarne zato razlikujejo, vezane pa so tudi na število oddelanih ur posameznega delavca«.S tem pa se ne strinja hišni sindikat, ki, kot je razumeti, zahteva, da prejmejo vsi delavci enako. Če tega ne bo, grozijo, da bodo v ponedeljek opozorilno stavkali. V Gorenju pravijo, da je vodstvo sindikatu stopilo naproti celo glede sistema uravnilovke, saj so sklenili, da polovico bonusa obračunajo za vse enako (ne glede na tovarno), polovico zneska pa glede na dejanski rezultat posamezne tovarne, v kateri delavec dela. Prvi dan bo stavka trajala dve uri v vsaki izmeni, nato pa bo stavkovni odbor, če ne bo prišlo do dogovora z vodstvom, sprejel odločitev o stopnjevanju stavke, je za STA pojasnil prvi mož Skei Gorenje. Stavkovni odbor je o stavki danes že obvestil zaposlene.Prvi bonusi so bili 25. septembra že izplačani, v primeru stavke jih ne bo več, napovedujejo v Gorenju: »Že septembra bo bonus med 30 in 40 odstotkov višji od avgustovskega. Vendar pa v primeru stavke, tudi kratkotrajne in z le manjšim številom stavkajočih zaposlenih, načrtovanih bonusov za prihodnje tri mesece ne bomo izplačali. Po grobi oceni bi posamezni zaposleni povprečno dobil okrog 500 evrov bruto za vse štiri mesece skupaj.« Poudarjajo, da prvič v zgodovini podjetja nagrajujejo glede na dejanske merljive rezultate.Vodstvo je, kot kaže, žogico vrglo delavcem. »Spodbujati in nagrajevati želimo učinkovitost, starega sistema uravnilovke je konec. Tukaj imamo odlične delavce in zaupam našim zaposlenim, da bodo o napovedani stavki premislili s svojo glavo,« je dejal, predsednik Skupine Hisense Europe. V družbi napovedujejo, da morebitna stavka ne bo plačana, saj da ne gre za kršitev kolektivne pogodbe.Podjetje v obdobju od januarja do avgusta 2020 skupno še vedno izkazuje kumulativno izgubo.