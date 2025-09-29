Naj vas ne skrbi zaradi Kitajske in njenih novih podnebnih ciljev

V nadaljevanju preberite:

Kitajske jeklarne, tovarne in termoelektrarne na premog vsako leto v zrak izpustijo več milijard ton ogljikovega dioksida. Hkrati pa se nadaljujejo ogromne naložbe v tehnologije čiste energije, zato se emisije na Kitajskem počasi zmanjšujejo. Kitajski predsednik Xi Jinping je med podnebnim vrhom OZN ob robu generalne skupščine v videosporočilu predstavil nove podnebne cilje: zmanjšanje emisij toplogrednih plinov za sedem do deset odstotkov do leta 2035 ter povečanje deleža nefosilnih virov na več kot 30 odstotkov celotne porabe energije. Pričakovanja pred podnebnimi pogajanji Cop30, ki bodo novembra v Braziliji, so zato velika.